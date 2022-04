Cheesecake Avenue: La pastelería de Madrid que se dedica exclusivamente a las tartas de queso

Más información Una conocida pastelería de Madrid entre las más famosas del mundo

Hace unos días os contábamos que había abierto en Madrid una churrería que estaba arrasando por Instagram ya que ofrecía churros de distintos sabores. Se llama Schotis y está ubicada en el barrio de Chamberí.

Y ahora os traemos otro concepto que está arrasando entre los amantes del queso: Cheesecake Avenue. Se trata de nada más y nada menos que de un local especializado en tartas de queso y se encuentra en el número 10 de la calle Antonio Acuña de Madrid, cerca del Parque del Retiro.

Sus creadores son un matrimonio venezolano, María Esther Felce y Frascisco Urdaneta que, junto a su socio Fredy Olivero, decidieron abrir este negocio único dedicado a la tarta de queso neoyorquina.

Lo más curioso de todo es que no solo presentan la tarta de queso en su versión original, si no que tienen muchos (y decimos muchos) tipos de tarta de queso distintos. En su vitrina cuentan con 9 clases distintas de tartas de queso y en su obrador disponen de más de 30 recetas por desvelar.

Todos los tipos de tartas que puedes encontrar en Cheescake Avenue

Algunos de estos tipos son, por ejemplo, de dulce de leche, zanahoria o nutella y también ofrecen pequeños bocados o chupitos para degustarlas a pequeña escala, como por ejemplo de galletas de almendra o barras de chocolate o caramelo. Así, podemos probar desde la clásica New York, New York hasta otras ingeniosas como Cookiefeller, Pistachio of Liberty o The Big Carrot.

Pero... ¿y para acompañar estas deliciosas tartas de queso que bebida podemos tomar? Pues en su carta puedes encontrar café de especialidad, limonada o limonada rosa o tés de Sans & Sans, entre muchas otras.

