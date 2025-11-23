7 pueblos europeos que merece la pena visitar en diciembre y por qué

Europa se ilumina de modo muy especial en el mes de diciembre y es que la Navidad se hace notar en todo el continente pero, además, también la nieve hace ya acto de presencia en las zonas de montaña prácticamente sin excepción y eso transforma los paisajes de modo impactante. ¿Y qué sucede con los pequeños pueblos europeos? Algunos hacen del frío virtud y se convierten en destinos de primera para el mes de diciembre, a continuación te recomendamos 7 de estos pueblos de Europa preciosos en diciembre.

Rothenburg ob der Tauber, en Alemania

Rothenburg ob der Tauber | Pixabay

Su mercado navideño es uno de los más bonitos y antiguos de Europa, sólo por eso Rothemburg ob der Tauber ya merece una visita pero es que, además, sus calles medievales en diciembre parecen de cuento y es que aquí las tiendas navideñas abren todo el año pero en diciembre deslumbran más que nunca.

Cesky Krumlov, en la República Checa

Česky Krumlov | Pixabay

Su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y eso hace que Cesky Krumlov sea un pueblo atractivo todo el año pero en diciembre, con su iluminación navideña y, con un poco de suerte, con alguna que otra nevada, resulta más encantador si cabe; recorrer sus callejuelas y disfrutar de un chocolate caliente en sus cafés se una experiencia ideal en diciembre (y más económica que hacerlo en Praga…).

Grindelwald, en Suiza

Grindelwald | Pixabay

Grindelwald es un pueblo alpino de postal y por eso en diciembre es cuando luce más bello, además desde aquí tendrás acceso al Jungfraujoch y a miradores realmente espectaculares. Este pueblo suizo es tan perfecto para quienes quieren disfrutar de los deportes de invierno (esquí, senderismo de nieve, rutas en trineo…) como para quienes buscan un ambiente navideño romántico y bello.

Bled, en Eslovenia

Bled | Pixabay

La estampa del lago con su isla y el castillo es emblemática no solo de Bled sino de toda Eslovenia pero es que en diciembre y bajo la nieve parece sacada de un cuento de hadas; añadamos a esto la iluminación navideña, la rica gastronomía invernal eslovena y el hecho cierto de que está menos masificado que en verano y tendremos un destino perfecto para el mes de diciembre.

Arachova, en Grecia

Arachova | Pixabay

Arachova, cerca del monte Parnaso y de Delfos, es un destino ideal para los amantes de la nieve y de la cultura clásica pero es que además en diciembre luce un ambiente navideño muy tranquilo y luminoso, romántico, muy propio de una Navidad clásica y familiar.

Castle Combe, en Inglaterra

Castle Combe | Pixabay

Castle Combe, en los Cotswolds, es un pueblo precioso y con mucho encanto todo el año pero cuando, al llegar diciembre, las clásicas casas de piedra con sus chimeneas encendidas se iluminan con su decoración navideña… tenemos la sensación de habernos colado directamente en un cuento de Navidad.

Óbidos, en Portugal

Óbidos | Pixabay

Algo parecido le sucede a Óbidos, un pueblo medieval amurallado la mar de fotogénico todo el año que en diciembre deslumbra cuando celebra su Vila Natal, un festival navideño de luz, música y color de Navidad; además aquí te ahorrarás unos cuantos grados de frío respecto a otros pueblos europeos bonitos en diciembre.