Dyker Heights: el barrio con las casas más decoradas por Navidad del planeta

Dyker Heights es un barrio residencial de Brooklyn (Nueva York) conocido por algo espectacular: cada Navidad, sus vecinos decoran sus casas con miles de luces, figuras gigantes, música, muñecos animados y escenas navideñas que convierten sus calles en un auténtico festival de color.

Sin embargo, no es una simple decoración navideña, es un show callejero hecho por los propios vecinos y se ha convertido en una tradición mundialmente famosa.

El origen de esta tradición

Todo empezó en los años 80, cuando una vecina llamada Lucy Spata decoró su casa de forma exagerada para honrar a su madre. Los vecinos se unieron, cada uno intentando superar al otro en creatividad, y así nació una de las tradiciones navideñas más intensas de Nueva York.

Hoy, muchas casas gastan miles de dólares en luces y animación, y algunas incluso contratan empresas profesionales para el montaje.

Este barrio es tan especial gracias a sus decoraciones gigantes, como soldados de juguete de 10 metros, renos, Santa Claus animado y mucho más. Puedes encontrar muchos kilómetros de luces y música sincronizada. Además, el ambiente familiar y festivo lo es todo: huele a chocolate caliente y puestos de comida don dulces.

Por si fuera poco, las casas están muy cerca las unas de las otras, creando una especie de "túnel de Navidad". Pero es que algunas mansiones llegan a tener más luces que un árbol de Navidad de cualquier ciudad.

El corazón de este barrio está entre las calles 11th y 13th Ave y 83rd y 86th Street, en Brooklyn, a unos 40-50 minutos de Manhattan. Las luces se encienden normalmente desde las 5:00 pm hasta las 10:00 pm y están encendidas hasta el 1 de enero.