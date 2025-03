Una azafata denuncia el comportamiento "normalizado" de muchos pasajeros cuando se suben al avión: "¿Qué cuesta?"

Los viajes en avión se han convertido en un procedimiento habitual para muchas personas que, en ocasiones, se olvidan los modales en casa.

En anteriores noticias hemos recogido testimonios de azafatas revelando cuáles son las zonas más sucias del avión o lo que nunca tienes que hacer cuando compres un billete. En esta ocasión, la usuaria de TikTok @_mercedespeerez_ ha estallado ante el comportamiento que tienen muchos pasajeros cuando se suben y bajan del avión.

"Qué cuesta despedirte cuando sales de un avión o entrar y saludar. Entra la gente al avión y les digo: 'Hola, buenos días', y pasan como si no hubiera nadie ahí y no les importaras una mierda", ha comenzado diciendo indignada la tripulante de cabina.

"A mí me parece una falta de educación... Está tan normalizado... O sea, las veces que entro al avión y hay gente que ni me mira a la cara. Solo vengo a decir que no estaría mal tener un poco más de educación y saludar", ha pedido.

"Acostumbraros más a tener un comportamiento más simpático con la gente, no solamente en el tema de los pasajeros, sino en la vida, en las tiendas...", ha añadido la mujer sobre la educación en el día a día en general.

Lo cierto es que, consciente o inconscientemente, muchos usuarios toman sus vuelos de forma totalmente rutinaria y no se dan cuenta que frente a ellos no solamente hay profesionales que velan por su seguridad y comodidad; también se esconden personas a las que, como todos, les afectan ciertas faltas de educación.