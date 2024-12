Una azafata cuenta lo que nunca tienes que hacer cuando compres un billete de avión: "Si algo sale mal..."

Recientemente te contábamos que una azafata revelaba cuáles son las zonas más sucias de un avión y es que a veces los mejores consejos y trucos los dan los auxiliares de vuelo, e incluso los errores que no tenemos que cometer, ya que son las personas que tienen más experiencia a la hora de volar.

Es por eso que queremos contarte los consejos que Megan Homme, una joven que trabajó de azafata para una aerolínea durante varios años, ha compartido en un vídeo de lo más útil en TikTok.

"Nunca reservaría un vuelo en ningún lugar salvo en la página de la compañía", dice en el vídeo. "Si algo va mal mientras estás viajando y no has reservado directamente con la compañía el servicio de atención al cliente no te va a poder ayudar", asegura la joven.

¿Escala larga o escala corta?

Megan también dice en el vídeo que no debes nunca escoger la escala más corta: "Si puedes escoger entre una escala de 45 minutos y otra de dos horas, elige la de dos horas". Y esto tiene una explicación de lo más lógica, ya que en el caso de que el vuelo se retrase, tienes más probabilidades de no perder el siguiente avión si la escala es un poco más larga. Además, también recomienda que, en caso de que cancelen el vuelo, llames directamente "al servicio de atención al cliente", en lugar de esperar en el aeropuerto en las oficinas.

¿Poco equipaje o mucho?

Por último, la exazafata también recomienda viajar con poco equipaje "especialmente si tiene que coger un vuelo de conexión" y solo llevar mucho equipaje "al no ser que sea absolutamente necesario". "La mejor manera de perder tu maleta es tenerla contigo todo el tiempo y prefiero ahorrarme ese dolor de cabeza. Llevar un equipaje ligero es sencillo si aprendes cómo hacerlo", dice en el vídeo.