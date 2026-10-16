Qué comer en Finlandia: platos típicos, bebidas tradicionales y restaurantes que merece la pena visitar

Finlandia es conocida por sus auroras boreales, sus impresionantes paisajes naturales, sus miles de lagos y por ser uno de los países más felices del mundo. Sin embargo, hay otro aspecto que merece la pena descubrir durante un viaje: su gastronomía. La cocina finlandesa está estrechamente relacionada con la naturaleza, las estaciones del año y los productos locales, con ingredientes como el pescado, la carne de reno, las setas, los frutos del bosque y el pan de centeno como grandes protagonistas.

Recientemente, hemos tenido la oportunidad de viajar a Rovaniemi y al norte de Laponia, donde hemos conocido algunos de los platos más característicos del país y diferentes propuestas gastronómicas que combinan la tradición con la cocina moderna. Y es que, desde comer junto a una hoguera en mitad del bosque hasta disfrutar de una cena elaborada con productos del Ártico, Finlandia ofrece experiencias culinarias que van mucho más allá de sentarse a la mesa.

Qué comer en Finlandia: los platos típicos que tienes que probar

La gastronomía finlandesa destaca por sus recetas sencillas, contundentes y elaboradas con ingredientes de temporada. Estos son algunos de los platos más tradicionales que encontrarás durante tu viaje.

Lohikeitto: la famosa sopa de salmón finlandesa

Sopa de salmón | Irene Picazo

Uno de los platos más populares de Finlandia es el lohikeitto, una sopa cremosa elaborada con salmón, patatas, zanahorias, puerro, nata y eneldo. Es especialmente habitual durante los meses más fríos y se sirve tanto en restaurantes tradicionales como en cafeterías y mercados gastronómicos. Suele acompañarse de pan de centeno y es una de las mejores opciones para entrar en calor después de una jornada explorando el país.

Poronkäristys: carne de reno, uno de los sabores de Laponia

Carne de reno | Irene Picazo

Si visitas Laponia, uno de los platos que encontrarás en numerosos restaurantes es el poronkäristys, elaborado con finas tiras de carne de reno cocinadas lentamente con mantequilla, cebolla y caldo. Tradicionalmente se sirve con puré de patatas y arándanos rojos, que aportan un contraste ácido al sabor de la carne. La cría de renos está profundamente vinculada a la cultura y las tradiciones del norte de Finlandia, especialmente a las comunidades sámi.

Karjalanpiirakka: los pasteles de Carelia

Los karjalanpiirakka son pequeños pasteles salados originarios de la región de Carelia. Se preparan con una fina masa de centeno rellena de arroz cocido y suelen acompañarse de una mezcla de mantequilla y huevo duro. Son muy populares en los desayunos y pueden encontrarse fácilmente en panaderías, cafeterías y supermercados.

Ruisleipä: el pan de centeno finlandés

El pan de centeno, conocido como ruisleipä, es uno de los alimentos más representativos de Finlandia. Tiene un sabor ligeramente ácido, una textura densa y suele servirse con mantequilla, quesos, pescado o como acompañamiento de las sopas. Es habitual encontrarlo tanto en los desayunos de los hoteles como en los restaurantes.

Pescados de los lagos y del mar Báltico

Además del salmón, en Finlandia se consumen numerosos pescados de agua dulce y del mar Báltico. Entre ellos destacan el muikku, un pequeño pescado que suele servirse frito y crujiente; el arenque del Báltico, que puede prepararse ahumado o marinado; y la trucha ártica. El pescado ahumado, tanto en frío como en caliente, es otra de las especialidades habituales.

Korvapuusti y otros dulces finlandeses

Para los más golosos, uno de los dulces imprescindibles es el korvapuusti, un bollo de canela y cardamomo que suele acompañar al café. También son populares los munkki, una especie de donuts finlandeses, y la mustikkapiirakka, una tarta elaborada con arándanos silvestres.

Los frutos del bosque y las setas: ingredientes esenciales de la gastronomía finlandesa

Una de las particularidades de Finlandia es su estrecha relación con los bosques. Durante el verano y el otoño, es habitual que los finlandeses salgan a recoger frutos silvestres y setas, una actividad conocida como foraging.

Entre los productos más característicos se encuentran los arándanos silvestres (mustikka), los arándanos rojos (puolukka) y las moras árticas (lakka), especialmente apreciadas en Laponia. Se utilizan para elaborar mermeladas, zumos, tartas, salsas y postres.

Las setas también ocupan un lugar destacado en la cocina finlandesa. Los rebozuelos y los boletus aparecen en sopas, guisos y salsas, especialmente durante el otoño. Gracias al derecho de acceso a la naturaleza, conocido como jokaisenoikeudet, tanto residentes como visitantes pueden recoger bayas y setas en numerosos espacios naturales, siempre respetando las restricciones y evitando consumir especies que no sepan identificar.

Qué beber en Finlandia: del café a las bebidas más tradicionales

Si hay una bebida que forma parte de la vida cotidiana de los finlandeses, esa es el café. Finlandia es uno de los países con mayor consumo de café por habitante del mundo y la pausa para tomarlo, conocida como kahvitauko, es una auténtica tradición.

Lo más habitual es el café de filtro, generalmente de tueste claro, que se acompaña de un bollo de canela o algún dulce. En Laponia también es tradicional preparar café en una cafetera sobre una hoguera, conocido como nokipannukahvit, y servirlo en una taza de madera llamada kuksa.

También son muy populares los zumos (mehu en finés) que se elaboran de forma tradicional y mayoritaria con bayas silvestres locales, como el zumo de arándano silvestre (mustikkamehu) o el zumo de arándano rojo (puolukkamehu).

Comer después de la sauna: una tradición muy finlandesa

La sauna es una parte fundamental de la cultura de Finlandia y también tiene su propia tradición gastronómica. Una de las comidas más típicas es la saunamakkara, una salchicha que suele disfrutarse después de la sauna y que, en ocasiones, incluso se cocina envuelta en papel de aluminio sobre las piedras calientes de la estufa.

También es habitual disfrutar de una bebida refrescante al terminar, como una cerveza sin alcohol, un refresco o un lonkero. En cualquier caso, la hidratación con agua es fundamental y se debe evitar el consumo de alcohol durante las sesiones de calor.

En los últimos años también han ganado popularidad los restaurantes con sauna, establecimientos que combinan la experiencia de relajación con propuestas gastronómicas locales.

Dónde comer en Finlandia: los mercados gastronómicos más conocidos

Una de las mejores formas de descubrir la gastronomía finlandesa es visitar sus mercados cubiertos, conocidos como kauppahalli. En ellos encontrarás desde pescado fresco y productos locales hasta platos tradicionales y dulces.

En Helsinki destacan el Old Market Hall, inaugurado en 1889 y situado junto a la plaza del Mercado, donde puedes probar sopa de salmón, bocadillos de pescado y especialidades locales; el Hietalahti Market Hall, con restaurantes y cafeterías; y el Hakaniemi Market Hall, un mercado histórico donde comprar productos frescos y disfrutar de la cocina finlandesa.

Fuera de la capital también merecen una visita el mercado de Tampere, conocido por su mustamakkara o morcilla negra; el de Turku, inaugurado en 1896; y el de Kuopio, donde se puede probar el kalakukko, una especialidad regional de pescado horneado dentro de una masa de centeno.

Dónde comer en Laponia: los restaurantes que visitamos durante nuestro viaje

Durante nuestro recorrido por Rovaniemi, Inari, Ivalo y Saariselkä, organizado por Visit Finland, tuvimos la oportunidad de descubrir diferentes propuestas gastronómicas. Desde restaurantes de cocina contemporánea hasta experiencias culinarias alrededor de una hoguera, estas son algunas de las paradas gastronómicas incluidas en nuestro itinerario.

1. Rakas Restaurant & Bar (Rovaniemi)

Situado en el Arctic TreeHouse Hotel, Rakas Restaurant & Bar destaca por su ambiente acogedor, su chimenea y su propuesta de cocina lapona contemporánea. Sus platos se elaboran con ingredientes locales reinterpretados con técnicas modernas. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan disfrutar de una experiencia gastronómica en un entorno elegante y rodeado de naturaleza.

2. Roka Street & Bistro

Es un acogedor restaurante situado en el centro de Rovaniemi que combina la gastronomía tradicional de Laponia con influencias internacionales y comida callejera. Destaca por sus platos elaborados con ingredientes de calidad, como la sopa de salmón finlandesa, la carne de reno y sus originales sándwiches.

3. Vuo Restaurant (Rovaniemi)

Ubicado en Aino Private Island, junto al río Kemijoki, este restaurante combina la arquitectura tradicional de Laponia con una propuesta gastronómica basada en productos locales y de temporada. Su diseño se inspira en la costumbre de reunirse alrededor del fuego para compartir la comida, ofreciendo una experiencia que conecta gastronomía y naturaleza.

4. Loft Cafe en Santa Claus Village (Rovaniemi)

Situado en Santa Claus Village, la famosa aldea de Papá Noel, este pequeño restaurante es conocido por su salmón preparado al fuego de leña. Su ambiente rústico y acogedor permite disfrutar de uno de los productos más representativos de la gastronomía finlandesa durante una visita a uno de los lugares más turísticos de Rovaniemi.

5. Restaurante Aanaar (Inari)

Situado en el Wilderness Hotel Juutua, junto al río del mismo nombre, Aanaar es uno de los restaurantes gastronómicos más destacados del recorrido. Su cocina está inspirada en la naturaleza ártica y en las tradiciones culinarias del norte de Finlandia.

Sus menús incorporan ingredientes como carne de reno, pescado del lago Inari, líquenes, hierbas silvestres y frutos del bosque. Es una propuesta especialmente interesante para quienes buscan descubrir una versión más elaborada de la cocina de Laponia.

6. Kaunispään Huippu (Saariselkä)

Situado en lo alto de la colina de Kaunispää, este restaurante destaca especialmente por sus impresionantes vistas panorámicas de los paisajes de Laponia. Su propuesta gastronómica incluye platos locales, comidas tradicionales y repostería casera.

Es una parada ideal para combinar una comida con una excursión por la naturaleza y contemplar los paisajes de la región, especialmente durante el otoño, cuando los bosques se tiñen de los colores característicos de la ruska.

7. Restaurante del Gáldu Hotel & Spa (Saariselkä)

Este establecimiento apuesta por una interpretación moderna de la cocina de Laponia, combinando ingredientes locales, recetas tradicionales y técnicas contemporáneas con influencias internacionales.

Plato del restaurante Gáldu Hotel & Spa en Finlandia | Irene Picazo

Su propuesta gastronómica está vinculada al entorno natural del norte de Finlandia y permite descubrir algunos de los sabores más característicos de la región en un ambiente tranquilo.

Otras experiencias gastronómicas en Laponia

Además de los restaurantes, el itinerario incluyó otras experiencias relacionadas con la gastronomía finlandesa. En Inari, una visita al campamento de Xwander permitió acercarse a la tradición de la pesca con redes y la preparación del pescado sobre una hoguera.

También se organizó una comida al aire libre durante una excursión por el río Juutua y una cena de barbacoa en Aurora Village Ivalo, preparada por la chef local Sonja Lassila, de Noki Outdoors. Estas actividades son una buena forma de conocer la importancia que tienen la naturaleza, los ingredientes de proximidad y las tradiciones en la cocina finlandesa.

chef local Sonja Lassila, de Noki Outdoors | Irene Picazo

En definitiva, viajar a Finlandia también significa descubrir su gastronomía, desde los platos tradicionales que se sirven en cualquier cafetería hasta las experiencias culinarias que permiten conocer de cerca las costumbres y la cultura del país. Y si hay una región donde la naturaleza está especialmente presente en cada receta, esa es Laponia.