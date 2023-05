¿Cómo afectará la ampliación de la huelga de pilotos de Air Europa al inicio de las vacaciones?

Recientemente te contábamos que Air Europa había convocado una huelga de pilotos de avión para el puente de mayoy ahora el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha anunciado la convocatoria de ocho nuevas jornadas de huelga.

Según explican desde el sindicato, la medida responde al "nulo interés de la empresa por solucionar el conflicto laboral generado" tras la convocatoria de cuatro jornadas de huelga en la primera semana de mayo.

Las nuevas jornadas de huelga corresponden a los días 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de mayo y el 1 y 2 de junio en todas las bases y centros de trabajo en España. Además, también han asegurado que si la situación sigue así y la dirección de Air Europa no manifiesta la voluntad de diálogo, seguirán ampliando las jornadas de huelga durante el verano.

En las anteriores jornadas de huelga el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puso unos servicios mínimos más del 90% de los vuelos de la aerolínea, una medida que el sindicato considera "abusiva" y por la que interpusieron un recurso a la Audiencia Nacional.

Avión de Air Europa | iStock

¿Cómo afectará la huelga de Air Europa al inicio del verano?

En primer lugar debes saber que aunque se convoque una huelga el Estado obliga a las compañías a ofrecer unos servicios mínimos de conexión y a mantener, como mínimo, un vuelo por destino de ida y vuelta.

Además, los pasajeros afectados por la huelga de pilotos tienen derecho al reembolso del billete o a cambiar de vuelo. Las compañías aéreas que realicen cancelaciones por huelga deben cambiar la fecha de los billetes o devolver su importe íntegro a los pasajeros.

Sin embargo, en caso de que hayas reservado otro servicio, como un coche de alquiler o un hotel, la aerolínea no se hace responsable si lo cancelas y no te devuelven el dinero (en caso de que no tengas cancelación gratuita). Por lo que es posible que tengas que realizar una reclamación a la compañía para que te devuelvan el dinero de los gastos ocasionados.

Y por último si el vuelo es cancelado sin previo aviso, la compañía está obligada a hacerse cargo de la manutención y el alojamiento si fuese necesario.