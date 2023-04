Air Europa convoca una huelga de pilotos de avión en el puente de mayo: ¿Cómo me va a afectar?

El pasado verano estuvo marcada por las huelgas de Ryanair y Easyjet, que provocaron que muchos vuelos fueran cancelados o tuvieran retrasos, afectando así a miles de pasajeros durante los meses que van desde junio hasta septiembre.

Y ahora el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha anunciado la convocatoria de huelga en Air Europa para los días 1, 2, 4 y 5 de mayo en todas las bases y centros de trabajo en España por la falta de acuerdo para el nuevo convenio.

De esta forma, los parones coincidirán con el puente de mayo, una temporada alta en cuanto a viajes se refiere, y muchos pasajeros se verán afectados por los parones en el servicio de la compañía.

Avión de Air Europa | Pexels

Cómo nos afecta y lo que debes saber

En primer lugar debes saber que aunque se convoque una huelga el Estado obliga a las compañías a ofrecer unos servicios mínimos de conexión y a mantener, como mínimo, un vuelo por destino de ida y vuelta.

Además, los pasajeros afectados por la huelga de pilotos tienen derecho al reembolso del billete o a cambiar de vuelo. Las compañías aéreas que realicen cancelaciones por huelga deben cambiar la fecha de los billetes o devolver su importe íntegro a los pasajeros.

Sin embargo, en caso de que hayas reservado otro servicio, como un coche de alquiler o un hotel, la aerolínea no se hace responsable si lo cancelas y no te devuelven el dinero (en caso de que no tengas cancelación gratuita). Por lo que es posible que tengas que realizar una reclamación a la compañía para que te devuelvan el dinero de los gastos ocasionados.

Y por último si el vuelo es cancelado sin previo aviso, la compañía está obligada a hacerse cargo de la manutención y el alojamiento si fuese necesario.