Qué ver en Argentina: 4 lugares imprescindibles que tienes que visitar al menos una vez

En Viajestic estamos "haciendo" una ruta por América Latina y recientemente te contábamos todo lo que tienes que ver en Chile, los lugares imprescindibles que tienes que visitar. Y ahora "viajamos" hasta Argentina.

Argentina es un país de contrastes que ofrece una enorme diversidad de paisajes, ciudades y experiencias. Una ruta por algunos de sus lugares más emblemáticos permite descubrir desde grandes capitales y espectáculos naturales hasta glaciares y lagos rodeados de montañas.

La primera parada es Buenos Aires, una ciudad vibrante en la que descubrir algunos de los grandes símbolos del país y empaparse de la cultura argentina. Pasear por sus barrios, contemplar el Obelisco o encontrarse con espectáculos de tango en sus calles son algunos de los planes imprescindibles.

Otro de los grandes atractivos son las Cataratas del Iguazú, uno de los paisajes naturales más espectaculares de Argentina. Este impresionante conjunto está formado por más de 270 saltos de agua y permite contemplar la fuerza de las cataratas desde diferentes pasarelas y miradores.

El viaje continúa hacia la Patagonia con el glaciar Perito Moreno, una impresionante pared de hielo que se ha convertido en uno de los grandes iconos naturales del país. Y para completar la ruta, San Carlos de Bariloche sorprende con sus lagos, bosques y montañas, un entorno perfecto para disfrutar de la naturaleza y descubrir otra de las caras más espectaculares de Argentina.