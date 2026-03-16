8 pueblos de España que casi nadie pronuncia bien (y cómo decirlos correctamente)

España está llena de pueblos con nombres curiosos, históricos y, en muchos casos, difíciles de pronunciar para quienes no son de la zona. La mezcla de lenguas como el gallego, el euskera o el catalán, junto con topónimos de origen medieval o árabe, hace que algunos municipios se conviertan en auténticos trabalenguas para visitantes y turistas.

Estos son algunos pueblos de España que casi nadie pronuncia bien y cómo se dicen realmente.

1. Xàtiva (Valencia)

Uno de los errores más comunes es leerlo como "Chátiva" o "Ksátiva".

La pronunciación correcta es "Shátiva", ya que la "x" en valenciano suele sonar como "sh". Esta ciudad valenciana es conocida por su castillo, su casco histórico y por ser cuna de la familia Borja.

2. Getxo (Vizcaya)

Muchos visitantes dicen "Guetxo" o "Getso", pero en realidad se pronuncia "Guecho". Este municipio del País Vasco es famoso por el Puente Colgante de Bizkaia, Patrimonio de la Humanidad.

3. Llívia (Girona)

El nombre suele causar dudas por la doble "l". Se pronuncia "Yívia", ya que en catalán "ll" tiene un sonido similar a la "y".

Llívia, pueblo de Gerona en Francia | iStock

Además, Llívia es un lugar muy curioso: es un pueblo español rodeado completamente por territorio francés.

4. O Grove (Pontevedra)

Muchos turistas lo llaman "El Grove", pero en realidad no lleva artículo.

La forma correcta es "O Grove", pronunciado aproximadamente como "O Grobe" en gallego. Es uno de los destinos más famosos de Galicia por su marisco y la Festa do Marisco.

5. Hondarribia (Guipúzcoa)

Para muchos visitantes es casi imposible de pronunciar a la primera.

Hondarribia, País Vasco | iStock

Se dice "Ondarribia", ya que la "h" inicial en euskera no se pronuncia. Este bonito pueblo costero es conocido por sus casas de colores y su casco histórico amurallado.

6. Ujué / Uxue (Navarra)

Dependiendo del idioma puede verse escrito como Ujué (castellano) o Uxue (euskera).

Muchos dicen "Ujue", pero la forma tradicional es "Ujué", con la última sílaba acentuada. Este pequeño pueblo medieval destaca por su iglesia-fortaleza y sus vistas espectaculares.

7. Llanes (Asturias)

Aunque parece sencillo, muchos visitantes lo pronuncian como "Lanes". Sin embargo, la forma correcta es "Yanes", ya que la "ll" tiene un sonido parecido a la "y" en gran parte de España.

Llanes, pueblo de Asturias | iStock

Este conocido pueblo costero asturiano destaca por sus playas, su casco histórico y los famosos Cubos de la Memoria, una obra artística que decora el puerto con bloques de colores.

8. Etxalar (Navarra)

Otro topónimo vasco que suele generar dudas. La "tx" en euskera suena como "ch", por lo que se pronuncia "Echalar".

Este pequeño pueblo es conocido por una antigua técnica de caza tradicional con redes.