10 castillos de España que parecen sacados de un cuento

España está repleta de fortalezas que conservan siglos de historia entre sus murallas, pero algunas destacan especialmente por su arquitectura, su ubicación o su sorprendente estado de conservación. Torres puntiagudas, puentes levadizos, salones medievales y paisajes de película convierten estos castillos en destinos capaces de transportar a sus visitantes a otra época.

Repartidos por diferentes puntos del país, muchos han servido además como escenarios de grandes producciones cinematográficas o se han relacionado con algunos de los palacios más famosos de la ficción. Estos son 10 castillos de España que parecen sacados directamente de un cuento.

1. Alcázar de Segovia (Segovia)

Alcázar de Segovia | iStock

El más icónico de España y uno de los castillos que inspiró el castillo de Cenicienta de Disney. Su característica silueta, levantada sobre un peñón entre los ríos Eresma y Clamores, lo convierte en una visita imprescindible. Además de recorrer sus salas históricas, merece la pena subir a la Torre de Juan II para disfrutar de una de las mejores panorámicas de Segovia.

2. Castillo de Loarre (Huesca)

Castillo de Loarre | Imagen de Juango en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0 Deed

Considerado uno de los castillos románicos mejor conservados de Europa. Rodeado por las montañas prepirenaicas, su aspecto apenas ha cambiado en casi mil años, lo que ha hecho que aparezca en películas como El reino de los cielos. Pasear por sus murallas es como viajar directamente a la Edad Media.

3. Castillo de Coca (Segovia)

Castillo de Coca | Imagen de Andresmquesada en Wikipedia licencia: CC BY-SA 4.0

Construido en ladrillo y de estilo gótico-mudéjar, rompe con la imagen tradicional de los castillos de piedra. Sus torres, almenas y el enorme foso que lo rodea le dan un aspecto digno de cualquier cuento de caballeros y princesas.

4. Castillo de Belmonte (Cuenca)

Castillo de Belmonte | Imagen cortesía de la Red de Patrimonio Histórico de España (Castillos y Palacios)

Sus seis torres perfectamente conservadas y su planta en forma de estrella lo convierten en uno de los castillos más espectaculares del país. Además de ser escenario de numerosas películas, organiza recreaciones medievales durante buena parte del año.

5. Castillo de Peñafiel (Valladolid)

Castillo de Peñafiel | Imagen de Héctor Blanco de Frutos en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Desde el aire parece un enorme barco de piedra navegando sobre un cerro. Su silueta alargada es una de las más reconocibles de España y en su interior alberga el Museo Provincial del Vino, una visita perfecta para completar la escapada.

6. Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba)

Castillo de Almodóvar del Rio: la historia de una de las edificaciones más sorprendentes de Córdoba | Imagen de Rabe! en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Si te resulta familiar no es casualidad: fue uno de los escenarios de Juego de Tronos, donde representó Altojardín. Sus murallas perfectamente restauradas, las vistas sobre el Guadalquivir y las actividades tematizadas hacen que sea uno de los castillos más visitados de Andalucía.

7. Castillo de Butrón (Vizcaya)

Castillo de Butrón | Imagen de aherrero en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Posiblemente el castillo más "Disney" de España. Aunque sus orígenes son medievales, fue remodelado en el siglo XIX con un estilo neogótico lleno de torres puntiagudas, pasarelas y tejados imposibles. Parece más propio de Baviera que del País Vasco.

8. Castillo de Manzanares el Real (Madrid)

Castillo de Los Mendoza, en Manzanares El Real | iStock

A los pies de la Sierra de Guadarrama se levanta esta fortaleza del siglo XV, considerada una de las mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. Su patio porticado y sus elegantes torres cilíndricas le dan un aire de palacio renacentista.

9. Castillo de Ponferrada (León)

Castillo de Ponferrada, en León | iStock

Fue una de las principales fortalezas de los Caballeros Templarios en la península. Sus enormes murallas, múltiples torres y ubicación en pleno Camino de Santiago lo convierten en una parada imprescindible para los amantes de la historia medieval.

10. Castillo de Javier (Navarra)

Castillo de Javier. Navarra | Imagen de Julina en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Lugar de nacimiento de San Francisco Javier, combina historia y una imagen de auténtico cuento gracias a sus torres, puentes levadizos y almenas. Rodeado de naturaleza, es uno de los castillos más fotogénicos del norte de España.

España cuenta con cientos de castillos repartidos por todo el territorio, pero estos diez destacan por su espectacular estado de conservación, su historia y, sobre todo, por su aspecto de cuento. Ya sea para una escapada de fin de semana o para completar unas vacaciones, cualquiera de ellos demuestra que no hace falta salir del país para sentirse dentro de una película de fantasía.