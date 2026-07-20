El pueblo marinero del País Vasco que tiene las únicas piscinas naturales de agua marina: conserva su trazado medieval original

El verano pide mar, pero no siempre pide arena. Para quienes prefieren un baño tranquilo sin renunciar al salitre, la costa vasca guarda un rincón que combina lo mejor de ambos mundos: un pueblo pesquero de trazado medieval con dos piscinas de agua marina a pie de puerto. Hablamos de Mutriku, la villa más occidental del litoral de Gipuzkoa, encaramada a la ladera que baja del monte Arno hasta el Cantábrico.

Dos piscinas naturales de agua salada y tamaño olímpico, las únicas de este tipo en toda la costa guipuzcoana. Su funcionamiento es tan sencillo como ingenioso: cuando sube la marea, el agua se renueva; cuando baja, un muro impide que se vacíen; permitiendo un baño de mar sin oleaje y seguro para todas las edades.

Son abiertas y gratuitas, y en verano cuentan con todos los servicios:

Socorrista

Duchas

Vestuarios

Chiringuito.

Una de las piscinas queda pegada al puerto y la otra junto a la playa de Mutriku. Para llegar, basta con bajar por la calle del Muelle desde la antigua lonja de pescado, un paseo que cruza el puerto deportivo con el casco antiguo recortado en la ladera a la espalda.

Casco medieval declarado Conjunto Monumental

Antes o después del chapuzón, toca callejear. Mutriku fue fundada a principios del siglo XIII y conserva su trazado medieval y vestigios de sus antiguas murallas, un conjunto tan bien preservado que su casco histórico fue declarado Conjunto Monumental en 1995. Es, de hecho, una de las villas medievales mejor conservadas del País Vasco.

El corazón del pueblo es la plaza Txurruka, presidida por el monumento a Cosme Damián Churruca, el marino local que pasó a la historia por su papel en la batalla de Trafalgar. La villa es también cuna de Antonio Gaztañeta, figura clave de la construcción naval española. Alrededor de la plaza se concentran la iglesia neoclásica de Nuestra Señora de la Asunción, la casa consistorial y el palacio Galdona, del siglo XVII. Callejeando aparecen más joyas: el palacio Zabiel, del siglo XVI y hoy Casa de Cultura, el palacio Arrietakua o la Torre de Berriatua, uno de los pocos edificios que sobrevivió al incendio que arrasó la villa en 1543.

Cómo llegar

Captura de Mutriku desde Google Maps | Google Maps

Mutriku se encuentra a unos 48 kilómetros de San Sebastián. En coche, se llega por la AP-8 tomando la salida 54, a la altura de Itziar, para continuar por la N-634 en dirección Deba y enlazar con la GI-638 hasta la villa.

Un casco medieval intacto, un puerto con ocho siglos de vida y un baño de mar sin olas: Mutriku demuestra que en la costa vasca no hace falta playa para darse el mejor chapuzón del verano.