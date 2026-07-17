Metro de Madrid en verano de 2026: cortes en las líneas y estaciones cerradas

Agosto en Madrid tiene sus tradiciones: menos gente en las calles, terrazas hasta tarde y obras en el metro. La Comunidad de Madrid aprovechará el mes de menor demanda de viajeros para renovar la vía en varios puntos de la red, unos trabajos que obligarán a interrumpir el servicio en tramos de las líneas 6, 7 y 9B, además del corte que ya sufre la línea 10.

Cartel del Metro de Madrid | iStock

Si vives en Madrid o tienes previsto visitarla este verano, apunta bien las fechas. Te contamos qué tramos cierran, cuándo y cómo moverte mientras duren las obras.

Línea 9B

El calendario lo abre la línea 9B (TFM), que suspenderá el servicio entre Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid del 25 de julio al 13 de agosto. Durante casi tres semanas se renovarán distintos elementos de la infraestructura ferroviaria para mejorar la fiabilidad y la seguridad en este tramo del sureste.

Línea 6

El 1 de agosto le toca el turno a la Circular, y no en una estación cualquiera: Moncloa, uno de los grandes intercambiadores de la capital, cerrará hasta el 2 de septiembre. Su clausura obliga a suspender el servicio de la línea 6 entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

La renovación de la vía y el refuerzo de los andenes para instalar las puertas que permitirán la automatización de la línea. Moncloa era la pieza que faltaba: funcionó como cabecera durante los largos cierres de 2025 y por eso no pudo intervenirse entonces.

Línea 7

El plato fuerte llega el 2 de agosto. La línea 7 dejará de circular entre Gregorio Marañón y Pitis hasta el 28 de agosto, ambos incluidos: 13 estaciones sin servicio, la mayoría sin correspondencia con otras líneas, lo que deja al noroeste de la capital sin su conexión directa con el centro durante casi todo el mes.

Las obras renovarán el carril y el sistema de señalización, dentro de un plan más amplio que contempla modernizar toda la señalización entre Estadio Metropolitano y Pitis:

20 kilómetros de túnel

24 estaciones

Inversión de más de 33 millones de euros (cofinanciada al 40% por el Programa FEDER 2021-2027)

Línea 10

A estos tres cortes se suma el que ya está en marcha en la línea 10, entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, por la renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu. La interrupción se prolonga hasta el 21 de agosto, y la estación de Cuzco permanecerá cerrada hasta finales de mes.

Autobuses gratuitos de la EMT

Nuevos autobuses rápidos de Madrid | Ayuntamiento de Madrid

La buena noticia es que ningún tramo se queda sin alternativa. La Comunidad de Madrid pondrá en marcha servicios sustitutivos de autobuses gratuitos de la EMT que cubrirán en superficie los trayectos afectados, como ya ocurre en la línea 10 con la lanzadera especial S10 entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

En el corredor de la Castellana, además, se ha reforzado la frecuencia de las líneas 1 y 9 de Metro y de los autobuses 27 y 147. Para los nuevos cortes, los recorridos y frecuencias concretos de las lanzaderas aún no se han detallado, así que conviene consultar la web de Metro de Madrid antes de viajar.

Este verano toca calcular unos minutos extra y echar mano del bus gratuito. El premio llegará a la vuelta de las vacaciones con una red más segura, más fiable y con la línea 6 un paso más cerca de funcionar sin conductor.