Un turista que ha visitado 105 países desvela 5 claves imprescindibles para viajar

En ocasiones es necesario tener nociones básicas de una ciudad o de un lugar al que vamos a viajar y del que, en primera instancia, no sabemos nada. Por eso en Viajestic en diferentes ocasiones te hemos hablado de cómo sobrevivir a lugares como por ejemplo París. Y es que nunca viene mal una mano amiga que te diga aquellos trucos o consejos para pasar una buena estancia en algún lugar.

Si seguimos esa misma línea, nos llama la atención cómo existen personas que han viajado a casi todas partes del mundo y dejan su huella y consejo para que aquellos que quieran viajar, puedan ir de antemano con ciertas lecciones aprendidas. Es el caso de este turista llamado Ash Juberg que ha visitado la gran cifra de 105 países y que, a consecuencia, ha querido dejar su granito de arena en el mundo del turismo y ha aportado 5 consejos viajeros al medio de comunicación Business Insider.

Juberg relata que su país natal es Australia y que fue con 21 años cuando, por primera vez, dejaba su casa para soltar su alas y viajar al extranjero. Esta fue la primera vez que el australiano sintió las sensaciones tan maravillosas que puedes vivir cuando viajar a otro lugar que no es aquel que ya conoces: "Me gustó tanto explorar un nuevo país y conocer una cultura diferente que, a partir de ahí, me propuse visitar 100 países de cumplir los 50".

Y así lo hizo Juberg y este fue el pistoletazo de salida a sus muchos viajes: El modus operandi era viajar al extranjero 2 o 3 veces al año y a los 45 ya había alcanzado los 100 países que se propuso visitar. Habiendo vivido tanto en diferentes países y recorriendo tantos lugares, el turista ha decido hablar sobre aquellos consejos que servirán al resto de personas a la hora de viajar al extranjero. ¡Te contamos cuáles son!

1. "La espontaneidad es clave"

El australiano cuenta que en diferentes ocasiones ha dicho que sí a planes inesperados porque asegura que esa es la clave para vivir auténticas experiencias: "Al no permitirme estar atado a un programa minuto a minuto pude vivir una auténtica experiencia cultural. Y el museo seguirá ahí la próxima vez que lo visite". Así cuenta Juberg su experiencia sobre una invitación a pasar el día en Cisjordania y rechazar la visita a un museo. Por eso, alega que a raíz de esta experiencia ha aprendido a dejar de lado la planificación de los viajes de forma exhaustiva y a "dejarse llevar por la corriente".

2. "Enseñarles mi país de origen"

Para ello, Ash Juberg usa como atracción un balón de fútbol australiano. Asegura que cree que es una forma estupenda de conocer a la gente y, de paso, enseñarles su país de origen. Jugando y pasándolo bien, puedes llegar a entablar relaciones inolvidables, a la vez que les muestras algo perteneciente a tu tierra.

3. "Pasar tiempo con gente nueva"

Relacionarse con personas con las que normalmente no te relacionarías resulta ser uno de los mejores consejos que pueden darte sobre viajar. Y es que es la única forma de poder aprender otras culturas y sobre todo, otras costumbres.

4. "Evito principales recomendaciones de TripAdvisor"

El viajero apuesta por preguntar a los que viven en el lugar sobre, por ejemplo, dónde se come mejor. Explica que trata de encontrar "pequeñas excursiones personalizadas dirigidas por lugareños en lugar de unirse a las grandes excursiones en autobús".

5. "No quedarse dormido"

Es muy usual que cuando viajamos y visitamos muchos lugares en un solo día, llegamos a estar más cansados de lo habitual. Nos pesan los ojos, sentimos cansancio en el cuerpo y queremos dormir. Pero Juberg recomienda no hacerlo: "Dentro de unos años, no recordarás lo cansado que estabas pero sí lo bien que te lo pasaste visitando el Parque Frogner", asegura tras un viaje donde dice que realizó unas fotos y almacenó recuerdos que fueron "mucho mejores que unas horas de sueño extra".

