8 consejos para sobrevivir a un vuelo largo

Ahora que llega el buen tiempo y los viajes y el turismo ha vuelto a ser lo que era, son muchas las personas que ya están planeando su próximo destino. Desde el COVID, eran muchas las restricciones que impusieron los países para evitar la propagación del virus y ahora (aunque todavía tenemos que cumplir algunas normas) parece que todo ha vuelto a la normalidad.

Si alguna vez has hecho un viaje largo (de 6,7,8, 9 o 10 horas) sabrás que no es nada fácil mantenerse en el asiento y pasar un viaje cómodo y agradable. Es por eso que desde Viajestic hemos querido darte algunos consejos para sobrevivir a un vuelo largo en avión.

1. Escoge bien la aerolínea

Como es normal, la elección de la aerolínea depende mayormente por el precio del billete de avión. Sin embargo, es importante que investigues para poder comparar y que te fijes en algunos detalles como el modelo del avión, la oferta del servicio en clase económica, las opiniones sobre la comodidad que ofrece la aerolínea, puntuación...etc.

2. Elige el asiento

Un asiento cómodo reduce el estrés durante el vuelo. Elige bien el asiento y fíjate en algunos detalles como el espacio entre asientos, si lo quieres cerca de la ventana o en el pasillo, cerca de la salida de emergencia (son más espaciosos), cerca del baño, en primera clase o en clase económica...etc.

3. Cuidado con el equipaje

Se recomienda no excederse en el equipaje de mano, ya que todo lo que no te quepa en el maletero de la cabina del avión, tendrá que ir debajo del asiento y eso supone menos espacio para tus piernas.

4. Vestuario cómodo

Es importante que lleves ropa cómoda. Se recomienda ropa holgada y unos calcetines de comprensión para evitar los trombos. Además, también puedes vestir por capas para adaptarte a la temperatura del viaje.

5. Intenta dormir

Si dormir hace que el viaje sea más ameno para ti, es importante que pienses en todas las cosas que necesitas, como por ejemplo una almohada cervical o un antifaz.

6. ¿Película, serie, música o libro?

Piensa en el entretenimiento durante el viaje. Muchas personas no son capaces de dormir y suelen prepararse alguna película, serie, playlist de música o algún libro para ocupar el tiempo. Si no has ido preparado, la compañía aérea también cuenta con un catálogo gratuito de contenido de entretenimiento.

7. Mantente hidratado y come algo

Es importante que estés hidratado y bebas con frecuencia agua, zumo u otros líquidos. Evita el alcohol, el café y las infusiones. Y lo mismo ocurre con la comida, intenta comer algo durante el viaje aunque elige bien el alimento, los alimentos muy pesados o con mucha grasa pueden perjudicarte durante el viaje.

8. Cuida la salud y la higiene

Los dolores y las molestias leves son habituales si pasamos mucho tiempo sentados. Intenta prevenir la rigidez muscular realizando estiramientos o poniéndote de pie cuando se pueda. Tener los pies ligeramente elevados ayuda a la circulación, previene las trombosis y reduce el riesgo de hinchazón y dolor en las articulaciones.

Cómo pasarás muchas horas en el avión, necesitas un pequeño neceser con algunos productos básicos de higiene, como el cepillo y la pasta de dientes, desodorante, cremas hidratantes y bálsamo labial, toallitas húmedas...etc.

