Acabo de volver de Nueva York y estos son los mejores consejos que puedo darte

Existen tantas formas de viajar como personas y todas son válidas. Hay quién le gusta viajar de forma más relajada y hay quién le gusta la aventura quién le gusta ir andando a todas partes y quién prefiere moverse en transporte todo lo posible, quién prefiere ir de mochilero y quién busca un buen hotel.

A mí cuando viajo a una gran ciudad me gusta, en la medida de lo posible, ir andando a todas partes para poder ir descubriendo cosas por el camino e ir viendo cuantos más lugares interesantes mejor. También me gusta perderme por las calles pero a la vez tener planeadas las cosas principales que quiero ver.

Recientemente durante mis vacaciones hice un viaje de 15 días por Estados Unidos con mi pareja visitando las ciudades de Nueva York y Nueva Orleans y para ello llevaba preparados dos mapas creados con la aplicación Google My Maps con todos los monumentos, museos, parques, restaurantes y cosas interesantes que quería ver.

My Maps te permite crear mapas con capas que puedes personalizar a tu gusto. Luego cuando estás en tu destino puedes abrir esos mapas en Google Maps y tener todas las cosas que quieres ver a mano para poder ir planeando tus rutas. Así sin necesidad de guías ni tener que andar consultando muchas páginas webs puedes decidir fácilmente que vas a hacer ese día, por ejemplo que cosas puedes ver en los alrededores del MoMa o que más lugares interesantes, tiendas o restaurantes hay de camino al Empire Estate Building.

Tras mi viaje creé un hilo en Twitter en el que compartía el mapa con todo el que le pudiera interesar, contaba mis impresiones de la ciudad y daba algunos consejos sobre Nueva York.

Una ciudad muy cara

Nueva York nos pareció una ciudad muy cara, algo que ya sabíamos, pero que tienes que tener en cuenta si vas a visitarla. Los vuelos no son baratos, el alojamiento en Manhattan no es barato y a la hora de comer por ahí tienes que tener en cuenta que los precios vienen sin impuestos ni propina.

Distancias demasiado largas

Las distancias muchas veces son largas y lo que en el mapa parece que está cerca pueden ser 40 minutos andando. Hay veces que merece la pena ir andando para perderte en un barrio o ver las cosas que hay entre un monumento y otro pero otras te interesa coger el metro. Nosotros fuimos andando desde el Empire State a Greenwich Village pero cogimos el metro para bajar de Harlem hasta el World Trade Center

El reverso tenebroso de Nueva York

Nueva York es una ciudad grandiosa llena de luces, edificios impresionantes, rascacielos, parques, tiendas de lujo y todo el glamour que puedas imaginar pero también es una ciudad sucia, que tiene un problema con los vagabundos, las drogas y la inseguridad. A partir de cierta hora es recomendable no andar por zonas poco concurridas, evitar calles oscuras y volver a casa en Taxi o Uber si ya es de madrugada. Nosotros cogimos el metro todos los días sin problemas salvo un día que cogimos un taxi a las dos de la noche tras salir del Comedy Cellar en Greenwich Village.

Las mejores vistas están en lo alto

Nos encantaron las vistas de la ciudad desde lo alto. Nosotros subimos al Empire State Building de día en mitad del viaje y cerramos nuestra aventura por la ciudad admirándola de noche desde lo alto del Top Of The Rock. También existen otros lugares como The Edge o One World Trade Center con vistas igualmente impresionantes entre las que elegir.

¿Merece la pena ir a la Estatua de la Libertad?

Existe un barco turístico que te lleva a visitar la Estatua de la Libertad y Ellis Island pero es caro y pierdes mucho tiempo. Es algo que recomiendo si realmente tienes interés de perder medio día para ver la estatua de cerca pero nosotros no fuimos y no nos arrepentimos para nada. En vez de eso cogimos un crucero que daba la vuelta entera a la isla de Manhattan con el que pudimos disfrutar de la Estatua de la Libertad, de los puentes, del estadio de los Yankees, de todo el Skyline y hacernos una idea general de Manhattan.

Hay vida más allá de Manhattan

Sal de Manhattan. Nueva York es mucho más y el resto de barrios tienen cosas que merecen la pena. Recomiendo especialmente Greenpoint, Williamsburg y Brooklyn Heights pero hay cosas interesantes en Bronx, Queens y Staten Island si quieres escapar de los rascacielos.

Un empacho de museos

Los museos son de las mejores cosas que hay para ver en la ciudad y nosotros nos dimos un empacho. Prepárate para perder medio día en cada uno de los principales museos y aun así no conseguirlas verlo todo. Nos encantaron el MET, el Museo de Historia Natural y el MoMa en los que estuvimos más de 4 horas en cada uno. El Guggenheim es mucho más pequeño, te lleva mucho menos tiempo verlo y es casi más imponente el edificio que los cuadros que hay dentro.

Los murales inundan la calle de arte

Los murales que vas viendo por toda la ciudad son muchos y geniales. En mi opinión los mejores son los de Kobra de los que dejo un mapa específico que encontré con todos los que hay.

¿Comer sano en Nueva York?

La comida es genial si te gustan las hamburguesas, las pizzas, los perritos calientes, las tartas, los bagels, los donuts y demás pero no es muy sana. Comer verdura y fruta de calidad es caro, nuestra mejor opción para eso fue Whole Foods Market. Nada como tumbarte al sol en Central Park con una buena ensalada, un poco de fruta y un zumo para desengrasar.

Decepcionado por Little Italy y Chinatown

Tanto Little Italy como Chinatown, que están pegadas y se ven rápidamente en un paseo de una o dos horas, nos decepcionaron bastante. Little Italy es sólo una calle turística con unos pocos restaurantes, cafeterías y tiendas italianas. Al parecer hay otro Little Italy en el Bronx que es más grande, más auténtico y menos turístico pero no tuvimos tiempo de verlo.

Por su parte Chinatown son varias calles llenas de tiendas, restaurantes, luces decorativas y carteles en chino pero que encontramos llenas de basura, suciedad, malos olores y mosquitos.

Brooklyn Heights y el Brooklyn Bridge

Cruzar el Brooklyn Bridge es una de las principales atracciones de Nueva York y mientras la mayoría de la gente lo hace desde Manhattan hacía Brooklyn yo te recomiendo que hagas el camino contrario. Ve en metro hasta Brooklyn, date un paseo para ver las casas de Brooklyn Heights, piérdete en las cafeterías y tiendas hípsters, admira las vistas desde el parque Promenade y luego cruza el puente andando hacia Manhattan.

Estos son sólo algunos de las impresiones, decepciones y consejos que puedo darte a titulo personal si vas a visitar Nueva York. Es una ciudad tan grande que hay mil cosas que ver y miles de formas diferentes de explorarla y vivirla.