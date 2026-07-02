La línea 10 de Metro se queda sin otra estación este verano: te contamos cómo esquivar el corte

Te hemos hablado de las obras que están transformando el Metro de Madrid, y este verano la protagonista indiscutible es la línea 10. Si sueles usarla para moverte por la zona norte de la capital, esto te interesa: desde este viernes 4 de julio, la L10 amplía su corte y deja fuera de servicio una nueva estación.

Pero vayamos por partes. Desde el pasado 28 de marzo, la circulación ya estaba interrumpida entre Nuevos Ministerios y Cuzco por la renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu, que permanecerá cerrada hasta finales de año. Ahora, a partir del 4 de julio, el corte se estira un poco más para incluir también la estación de Cuzco.

Se prevé que el cierre se alargue hasta finales de agosto. El tramo sin trenes pasa a ser el comprendido entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

¿Por qué cierra?

La idea es aprovechar que la línea ya está cortada por las obras del Bernabéu para meterle mano de una vez a la estación de Cuzco. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros (IVA incluido) e incluyen la impermeabilización de la infraestructura y, sobre todo, la retirada del amianto de la bóveda de la estación y de los distintos cuartos técnicos.

Cuando terminen las obras en Cuzco a finales de agosto, la suspensión del servicio volverá a limitarse al tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, y así seguirá hasta finales de año mientras avanzan las obras del Bernabéu.

Autobús gratis

Autobus EMT Madrid | iStock

¿Y cómo te mueves mientras tanto? Los viajeros afectados tienen a su disposición el mismo servicio especial de autobuses gratuito que funciona desde marzo, y que ya cubre el tramo entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, con paradas en Santiago Bernabéu y Cuzco.

Según el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en hora punta circulan 15 autobuses, con estas frecuencias y horarios:

Frecuencias

Laborables: de 6:00 a 21:00 h, cada 2-3 minutos. De 21:00 h al cierre, cada 3-8 minutos.

Sábados y festivos: de 9:00 a 22:00 h, cada 3-4 minutos. El resto del día, cada 4-8 minutos.

Horarios

Primera salida: 06:05 h desde ambas cabeceras.

Últimas salidas: 01:47 h desde Plaza de Castilla y 02:04 h desde Nuevos Ministerios.

Eso sí, te recomendamos salir de casa con algo de margen, porque el bus ayuda pero no da la misma capacidad que un tren cada pocos minutos.

La gran causa

Estación de Metro de Madrid de Santiago Bernabéu | iStock

Detrás de este puzle de cortes hay un claro protagonista: la futura estación de Santiago Bernabéu, cuya renovación integral ronda ya el 45% de ejecución. Hablamos de una reforma de altura, con una inversión de 66 millones de euros, que triplicará la superficie útil de la estación (pasará de unos 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados) y la hará completamente accesible con 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas.

El objetivo de la Comunidad de Madrid es inaugurarla en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con dos aniversarios muy especiales: los 125 años de la fundación del Real Madrid y los 80 del estadio Santiago Bernabéu. Hasta entonces, tocará convivir con las obras… y tirar de autobús.

La línea 10 encara un verano movidito y conviene tenerlo en el radar antes de bajar al andén. Si tu ruta pasa por el tramo entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, este viernes toca cambiar el tren por el autobús gratuito y sumar unos minutos extra al trayecto. Molesto, sí, pero temporal. Al otro lado de las obras espera una línea 10 más accesible y una estación del Bernabéu completamente renovada. Paciencia, margen y buen viaje.