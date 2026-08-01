Los errores que casi todos cometen al alquilar un coche durante las vacaciones

Muchas personas optar por alquilar un coche durante sus vacaciones, porque es una de las mejores formas de descubrir ciertos destinos con libertad. Si por ejemplo llegas a Ibiza o Menorca en avión, un coche de alquiler es muy útil para acceder a todas las calas de la isla. Y lo mismo ocurre en muchos otros lugares. Sin embargo, muchos viajeros cometen pequeños errores que acaban suponiendo gastos inesperados o pérdidas de tiempo. Estas son algunas de las equivocaciones más habituales y cómo evitarlas.

Coches de alquiler | Pixabay

No leer las condiciones del alquiler

Muchas personas tienen a alquilar coches sin haber leído previamente las condiciones. Pero es muy importante hacerlo antes de reservar. Concretamente, conviene revisar aspectos como la política de combustible, el kilometraje incluido, los horarios de recogida y devolución o los cargos adicionales por conductor extra. Si la oferta es muy barata, es posible que incluya determinadas restricciones que luego encarezcan el precio final.

No comprobar el seguro contratado

A veces se descubre tarde que el seguro contratado no cubre algunos gastos o que la franquicia es muy alta. Por eso, es recomendable consultar qué daños están cubiertos, cuál es el importe de la franquicia o las condiciones en caso de accidente o robo.

No inspeccionar el coche antes de salir

Puede parecer una tontería, pero es importante comprobar el estado del coche antes de empezar a conducir. De este modo, si todavía sigues en la oficina de alquiler, podrás acudir al personal encargado si ves que tiene arañazos, los cristales o las llantas dañados etc. Además, es importante sacar fotos de cualquier cosa que se descubra, para evitar sustos después.

No revisar la política de combustible

Cada compañía de alquiler de coches tiene sus propias normas, por eso conviene revisar cada caso concreto. Lo más normal es recoger el coche con el depósito lleno y devolverlo de igual manera. Pero en caso de cometer un error en esto, puede salirte caro.

Alquilar el coche en el aeropuerto directamente

Asimismo, otro error habitual es entrar en la primera oficina que uno se encuentra y alquilar un coche allí mismo, en el aeropuerto. Lo mejor es comparar precios desde casa, con tranquilidad; a veces son más económicas algunas empresas que están en el centro de la ciudad o en la estación de tren.