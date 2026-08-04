¿Cómo evitar las colas en los grandes monumentos de Europa este verano?

El verano es una de las mejores épocas para recorrer Europa, porque es cuando solemos disfrutar de más días de vacaciones. Pero tiene también algún que otro contra, como las altas temperaturas o la mayor afluencia de turistas. Ahora bien, mientras que respecto a lo primero no podemos hacer nada, lo segundo puede afectarnos un poco menos si vamos preparados. Te contamos cómo evitar las colas en los grandes monumentos de Europa.

Reserva con antelación

En muchos monumentos europeos se hacen dos colas: la de la gente que tiene que comprar su ticket y la de aquellas personas que han comprado la entrada online. Nosotros te recomendamos que tú reserves siempre con antelación, semanas antes del viaje. Esto te puede evitar algún que otro susto, porque siempre existe la posibilidad de que las entradas se agoten. Pero además, hará que evites parte de la cola al tener un horario reservado.

Visita los monumentos a primera hora

No importa que tengas que comprar entrada o que sea un monumento de visita gratuita: la primera hora de la mañana es siempre mejor opción, porque es la menos concurrida. Así que si lo haces así, podrás visitar los monumentos con mayor tranquilidad y sacar mejores fotos, porque habrá menos gente. Imagínatelo: la Torre Eiffel, el Coliseo o la Sagrada Familia, con menos aglomeración y sí, también con menos calor.

Torre Eiffel | Pixabay

Aprovecha las visitas nocturnas

Otra gran idea es aprovechar las visitas nocturnas que cada vez ofrecen más monumentos alrededor de Europa. A estas horas, consigues varias cosas: una visita más cómoda porque hay menos gente y una perspectiva diferente del monumento y la ciudad.

Evita los fines de semana

Siempre que puedas, aprovecha para visitar los monumentos más conocidos entre semana. Es verdad que en verano hay gente todos los días en cualquier gran ciudad, pero también es cierto que los fines de semana se suman todos aquellos turistas que solo han podido hacer una escapada de un par de días.

Compra entradas prioritarias

Algunos monumentos ofrecen la posibilidad de comprar entrada prioritaria o fast pass. Es cierto que esto lleva también un coste extra, pero siempre que te apetezca y puedas permitírtelo, es otro truquillo para evitar las largas colas que se forman en ciertos lugares y que pueden conllevar incluso horas de espera.