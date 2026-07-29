Uno de cada tres españoles no puede permitirse vacaciones: trucos para reducir el presupuesto del viaje

Según la última encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 32,2% de los españoles no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma la tendencia: un 27% de los encuestados asegura que no viajará este verano, y un 8% todavía no sabe si podrá hacerlo.

El motivo no es solo el precio de los viajes, sino el peso de los gastos esenciales: vivienda, alimentación, transporte y energía se llevan buena parte del presupuesto familiar, dejando cada vez menos margen para el ocio.

Pero irse de vacaciones no tiene por qué significar gastar de más. Estos son algunos trucos para armar un viaje más económico este verano 2026:

Familia de vacaciones | iStock

1. Reserva con anticipación

Los vuelos y alojamientos suben de precio a medida que se acerca la fecha. Anticiparte varias semanas (o meses) puede significar un ahorro importante, sobre todo en temporada alta.

2. Compara precios antes de decidir

Usar comparadores de vuelos y hoteles te permite ver todas las opciones disponibles y detectar cuál es realmente la más conveniente, en lugar de reservar en el primer sitio que aparece.

3. Elige destinos más cercanos

Un viaje dentro del país o a zonas cercanas reduce el gasto en transporte y te da más flexibilidad para ajustar el itinerario según el presupuesto.

4. Revisa bien las condiciones de la reserva

Antes de pagar, fijate en las políticas de cancelación, cambios y devoluciones. Evitas sorpresas y gastos extra si algo se modifica a último momento.

5. Usa plataformas y medios de pago seguros

Reservar a través de sitios confiables te protege de estafas y te da respaldo si surge algún problema con el alojamiento o el transporte.

6. Ajusta la duración del viaje

Reducir uno o dos días de estadía puede bajar bastante el costo total, sin que eso signifique renunciar a conocer el destino.

7. Busca alojamientos alternativos

Apartamentos, hostales o alojamientos fuera del centro suelen ser más económicos que los hoteles tradicionales, sobre todo en destinos turísticos muy demandados.