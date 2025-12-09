Una azafata desvela los objetos imprescindibles que tienes que llevar en tu maleta

Ya es común que el equipo de tripulación suba videos sobre curiosidades del mundo de los viajes y los aviones, desde la ropa no permitida para volar hasta los imprescindibles que llevan en la maleta para recorrer el mundo.

La empresa Iberia publicó un video en TikTok donde una de sus empleadas muestra qué no puede faltar en su maleta. Entre los objetos sorprendentes se encuentran unos guantes de emplatar, que le permiten servir comidas calientes sin quemarse las manos ni los brazos.

En su lista de imprescindibles también está un kit de costura "por si surge alguna emergencia textil": la azafata nos cuenta que lleva más de nueve en su maleta, asegurándose de poder arreglar cualquier inconveniente con su ropa. Además, incluye artículos de higiene y cuidado personal, como gotas para los ojos o crema de manos, esenciales para ella.

Otros elementos importantes que debemos considerar son los adaptadores de enchufe, ya que los enchufes varían según el país, y un chaleco reflectante, "porque cuando pasamos por las pistas tienen que vernos". También recomienda medias de compresión, útiles después de muchas horas de pie para favorecer la circulación.

Es recomendable llevar algo de comida, como chocolatinas, sopas o latas de alimentos no perecederos, que puedan transportarse fácilmente. Por último, pero no menos importante, la azafata muestra dos pequeños elefantes que son amuletos de la suerte que lleva con ella desde su primer vuelo.

¿Y tú? ¿Compartes algunos imprescindibles con esta azafata o cuáles son los tuyos?