La previsión del tiempo en las Fallas 2026: ¿Días de sol o de lluvias?

En Valencia hay un dicho popular: "fa temps de falles". Y es que las fallas caen siempre entre el 15 y el 19 de marzo, momento en el que el frío del invierno pasa de largo para dar pie a la comodidad de la primavera. Ni frío ni calor: tiempo de fallas.

Sin embargo, este año la meteorología ha demostrado que la estabilidad no es su mayor virtud. Las lluvias de enero y febrero han asolado el país sin piedad y, con las fiestas valencianas llamando a la puerta, muchos temen que el agua vuelva a hacer acto de presencia.

Fallas de Valencia | iStock

Por eso, nada como consultar la AEMET y así averiguar qué pronóstico se espera estos días tan ansiados por todos. Las Fallas 2026 prometen ser un espectáculo; pero, con sol en los cielos, los churros, las paellas y el agua de valencia sin duda sientan mejor.

Entonces, ¿cuál es la previsión?

El fin de semana prefallas es tan solo la antesala de lo que está por llegar. Unos días en los que nada importa más que festejar junto a los amigos hasta quemar todo lo malo en una emotiva despedida fallera; no obstante, según el pronóstico actual, dicho fin de semana estará pasado por agua.

Previsión tiempo fallas | aemet.es

Aunque no hay que alarmarse, conforme pase el sábado, el sol irá saliendo para dar bienvenida a la plantà por todo lo alto. Un buen clima que, presuntamente, se mantendrá estable el resto de la semana; concluyendo así las fallas sin que la lluvia trate de plantar cara al fuego.

Bien es cierto que en la meteorología todo es estadística y probabilidad; por lo que no es seguro que las nubes no cambien de opinión y decidan participar en las fallas. Pero, por el momento, los valenciandos pueden respirar tranquilos para disfrtuar de sus días más especiales del año.