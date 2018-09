Eduardo Inda responde a Pedro Sánchez: "No vamos a retractarnos y quizá seamos nosotros los que tomemos acciones legales"

Pedro Sánchez pide a título particular mediante burofax a los medios que hablaron de plagio en su tesis que se retracten

Después de que la ministra Isabel Celaá exigiera una rectificación por parte de los medios que hablaron de plagio en la tesis de Sánchez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a 'ABC', 'Ok Diario' y 'El Mundo' que se retracten sobre las acusaciones de plagio. Lo ha hecho a título particular y no como presidente del Ejecutivo. En un burofax remitido a estos tres medios, Sánchez asegura que si no rectifican se reserva el derecho a emprender acciones legales. De momento todos ellos se reafirman. El Ejecutivo da por zanjado el asunto una vez demostrado que no hubo plagio.

El Gobierno pide una rectificación a los medios que hablaron de plagio en la tesis de Sánchez y aplaza ir a los tribunales

Moncloa ha colgado en la red la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez y afirma que ha superado dos programas antiplagio que revelan un porcentaje del 13% de coincidencias. Desde el Ejecutivo esperan que los medios que han publicado que plagió su tesis rectifiquen.

Esta es la tesis doctoral de Pedro Sánchez: 'Innovaciones de la diplomacia económica española'

La tesis del presidente del Gobierno ya se puede consultar libremente. En ella, Pedro Sánchez habla sobre el papel de la diplomacia económica española, y más concretamente, en investigar acciones del Estado para lograr intereses en los mercados mundiales.

Así funcionan las herramientas antiplagio: por qué Turnitin y PlagScan arrojan porcentajes de coincidencia diferentes

Antes de publicarla en Teseo, Moncloa pasó la tesis de Pedro Sánchez bajo el escáner de Turnitin y PlagScan, dos programas informáticas de detección de plagio. Los resultados pasaron la prueba, ya que los porcentajes de coincidencia que arrojan son, según la nota de prensa de Presidencia, "normales, de acuerdo a la normativa y los protocolos de verificación".

laSexta aplica programas antiplagio a la tesis de Sánchez y obtiene resultados similares a los de Moncloa

La tesis de Pedro Sánchez superó "dos de los softwares más reconocidos" en controles antiplagio, según Moncloa. Nacho Calle, coordinador del equipo de Datos de laSexta, explicó en Más Vale Tarde que el nivel de plagio está en un 13% según 'Turnitin' y en un 0,96% según 'PlagScan'.

La tesis de Pedro Sánchez supera "ampliamente" los controles académicos para detectar plagios, según Moncloa

Moncloa hace públicos los resultados de la tesis de Pedro Sánchez en dos reconocidos programas para detectar plagios académicos, Turnitin y Plagscan, después de que varios medios de comunicación apuntaran a un supuesto plagio en el trabajo de Sánchez. Según informa el Gobierno, la tesis supera "ampliamente" los softwares de coincidencia.

Más dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez: 'ABC' y 'Ok Diario' apuntan al tribunal que evaluó la tesis del presidente

Los medios que apuntaron al supuesto plagio en la tesis de Pedro Sánchez dirigen su mirada ahora hacia el tribunal que valoró el trabajo, afirmando que estaba compuesto por "gente sin experiencia o que se acababan de doctorar". Además, 'Ok Diario' va más allá y afirma que uno de ellos es Juan Padilla, con quien el presidente escribió artículos que se incluyen en esa tesis.

El tribunal que valoró la tesis de Pedro Sánchez niega que fuera elegido a dedo y defiende su legalidad

La directora del tribunal que evaluó la tesis de Pedro Sánchez niega que él eligiera a los cinco profesores que lo componían. De hecho, la ley permite que el alumno elija a al menos uno y el presidente declinó esa opción. Uno de esos profesores corrobora que todo se hizo de forma legal y niega que recibiera trato de favor.