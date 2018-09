Más dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez: 'ABC' y 'Ok Diario' apuntan al tribunal que evaluó la tesis del presidente

Los medios de comunicación que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber plagiado su tesis electoral se han reafirmado en sus informaciones y le han respondido que se verán en los tribunales en el caso de que el jefe del Ejecutivo persista en su intención de denunciarles si no rectifican.

Tras las informaciones periodísticas publicadas este jueves, Sánchez negó en un comunicado el plagio y aseguró que, "salvo que medie rectificación de la información publicada", emprendería acciones legales en defensa de su honor y dignidad.

Los medios mantienen sus acusaciones e, incluso, añaden nuevas informaciones para avalar las "graves irregularidades" que, según aseguran, rodean la tesis del presidente del Gobierno sobre "Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)".

El diario ABC advierte en su editorial de que "no se va a retractar" e insiste en que "el presidente recibió en 2012 un doctorado 'cum laude' en la Universidad Camilo José Cela por una tesis que incluye plagios". "No solo no vamos a ceder ante el matonismo del presidente contra la libertad de expresión, sino que seguimos aportando nuevas informaciones que cuestionan su honestidad académica, como por ejemplo el hecho de que se formó un tribunal a la carta para favorecerlo", asegura.

Para este diario, "no es una cuestión opinable, simplemente hay plagios", por lo que le dice a Sánchez: "Lo esperamos en los tribunales cuando desee, pues cualquier juez podrá zanjar el debate en un plazo breve". El Mundo, que publica que "Un tribunal de afines y novatos otorgó a Pedro Sánchez su 'cum laude'", también advierte en su editorial de que "las investigaciones periodísticas seguirán su curso".

A su entender, "ni el tiempo empleado, ni la calificación, ni la insólita coautoría del libro basado en la propia tesis avalan la credibilidad de la palabra de Sánchez". "Querido presidente, nos vemos en los tribunales", le ha dicho en un vídeo el director de Okdiario, Eduardo Inda, al jefe del Ejecutivo que, según este medio, "pide una rectificación que no se va a producir, porque todas las informaciones se sostienen por sí solas".