Xiaomi revela la cámara del Redmi K100, que presumirá de una batería de 10000 mAh

Redmi prepara el lanzamiento de otro smartphone de alta gama, los futuros K100 van a ofrecer una clara evolución respecto de sus predecesores, no solo en términos de ficha técnica, sino también de diseño. Ahora estamos conociendo las características más importantes de estos teléfonos, y en este caso se trata de la cámara de fotos, de la que hemos conocido nuevos detalles, que se añaden a otros especialmente sorprendentes, como los de su batería, que será la más grande de su categoría con diferencia. Recordemos que Xiaomi ya presentó hace meses las versiones Pro.

Esta será la cámara del Redmi K100

Las informaciones que se han publicado ahora apuntan a que el Redmi K100 contará con una cámara de fotos con sensor principal de 50 megapíxeles, con un tamaño de 1/1.55 pulgadas, con una apertura de f/1.68. Esta información la hemos conocido gracias a los teaser publicados por la propia Redmi en la red social Weibo, donde ya calientan motores de cara a la cercana fecha de presentación de estos teléfonos.

Otros detalles que han revelado son un lector de huellas ultrasónico en su pantalla, así como resistencia máxima frente al agua y el polvo, IP68. Otra característica interesante sería la integración de nada menos que 7 antenas para mejorar la conectividad general del dispositivo, así como un motor háptico mejorado para una vibración mucho más suave y precisa, utilizando un nuevo motor 0815 Xaxis.

Esto ha sido ahora, pero previamente hemos conocido que el Redmi K100 estrenará la batería más grande de su categoría, tanto es así que contará con una de 10.000 mAh, el doble que la media de baterías en el mercado actual. Además, sabemos que cargará con una potencia de 100 W, también de las más altas a la hora de cargar mediante cables, por lo que este aspecto será sin duda uno de los más destacados.

También sabemos que su pantalla será de 6,83 pulgadas, con un panel de tecnología AMOLED, no podíamos esperar menos que esta calidad en el panel. Por otro lado, las imágenes que aparecen en los teaser nos muestran también el diseño del teléfono, que, si bien es similar al de sus predecesores, en este caso cuenta con un altavoz Bose mejorado, mejor integrado en el módulo de cámara. Y es que hay que recordar que ese altavoz desarrollado junto a Bose es uno de los más potentes en un teléfono móvil, similar en potencia al de muchos altavoces Bluetooth.

El nuevo Redmi K100 llegará en tres colores, destacando sobre todo el Firefly Green verde, que parece ser el elegido por el fabricante para ser la estrella en los materiales de marketing, el color que imaginamos destacará sobre los tonos más habituales, como son el blanco, negro o gris. El Redmi K100 se presentará en China la próxima semana, el 26 de octubre.