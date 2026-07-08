El Moto G77 Power ya es oficial: estrena una enorme batería de 7000 mAh

Motorola ha presentado un nuevo teléfono de su gama Power, cada vez más numerosa, y que destaca, como dice su nombre, por darnos un poco de energía extra gracias a sus grandes baterías. En este caso, es uno de los móviles de la marca con la batería más grande, con una capacidad que, si bien ya está extendida entre muchos de sus competidores, no lo estaba tanto dentro de su propia gama. Y ahora por fin tenemos un móvil de la marca con una batería a la altura.

Ficha técnica del nuevo Moto G77 Power

El teléfono se ha lanzado de momento en India, una de las regiones fetiche de la marca, y donde suelen llegar antes modelos que se lanzan a nivel global. En esta ocasión, el teléfono llega en tres colores, negro, magenta y azul marino, y con un diseño que ya es la seña de identidad más fuerte de la marca, con un módulo de cámara cuadrado donde en este caso se alojan tres sensores y el flash LED.

Moto G77 Power | Motorola

Su pantalla tiene una diagonal de 6,72 pulgadas, y cuenta con una resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que llega hasta los 1050 nits. También ofrece colores intensos con la tecnología Display Color Boost y el uso con la pantalla mojada gracias a la tecnología Water Touch. En términos de rendimiento, demuestra que es un perfecto móvil de gama media.

Ya que cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 6400, que viene junto a 8GB de memoria RAM y hasta 24 GB, si tenemos en cuenta que se puede ampliar mediante software y tirando del almacenamiento interno. El almacenamiento interno es de 128GB, mientras que la ranura para tarjetas microSD nos permite ampliar el almacenamiento hasta 1TB. La cámara de fotos llega con tres lentes, aunque, como ocurre cada vez más, el fabricante solo declara dos sensores.

Una principal de 50 megapíxeles, es un sensor Sony LYTIA 600, con tecnología Quad Pixel, mientras que su sensor secundario es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. No sabemos si en esa tercera lente habrá en realidad un sensor auxiliar, quizás un macro de poca resolución para apoyar los retratos. Delante de la cámara de fotos nos ofrece un sensor grande de 32 megapíxeles.

Y, por supuesto, la estrella de este teléfono, su batería. Esta nos ofrece una capacidad de 7000 mAh, así como carga con una potencia de 30 W gracias a la tecnología TurboPower. También ofrece carga inversa de 6 W, lo que no está nada mal. Otros aspectos destacados los encontramos en su resistencia, ya que nos ofrece nada menos que certificación MIL-STD-810H de grado militar, que lo hace extremadamente resistente a los golpes ,caídas y temperaturas extremas. También nos ofrece IP64 frente al agua y polvo. Se estrena con Android 16.

Un móvil que, como os contábamos, se estrena de momento en India, con un precio que parte de los 240 euros al cambio. Es de esperar que pueda llegar pronto a España, actualmente se vende el G77, y de la familia Power los G37 y G57, por lo que sería bastante coherente lanzar también este nuevo modelo en España.