Apple anuncia un nuevo evento para el 28 de octubre, ¿qué podemos esperar de él?

Los de Cupertino están muy activos, si la semana pasada fue el turno para los nuevos productos del hogar conectado, ahora han vuelto a anunciar un nuevo evento en el que vamos a conocer interesantes nuevos dispositivos. Y es que se espera que entre los productos que va a presentar Apple encontremos uno que va a suponer una auténtica revolución en su propia gama. Y una vez el anuncio ha llegado por redes sociales, por lo que puede que no sea una Keynote como tal.

¿Cuándo se celebra?

Pues bien, el evento lo ha vuelto a anunciar Greg Joswiack, que es el Apple SVP Marketing de Apple, tal y como ocurrió ya con el anuncio de los lanzamientos de productos Home de Apple. Por lo que parece que este es el nuevo modus operandi de la marca respecto de los nuevos lanzamientos desde la llegada de John Ternus al frente de la compañía californiana. Será el próximo 28 de octubre cuando Apple desvele los nuevos productos, esta vez bajo el lema de “Pro and tell”.

¿Qué podemos esperar?

Pues bien, sin duda alguna, la gran estrella de este evento va a ser el MacBook Pro con pantalla táctil, será el primero de la historia de Apple en contar con una pantalla de estas características, y eso es algo con mucha repercusión en el mercado para Apple. Ya que no se trata simplemente de una pantalla táctil, sino de todo lo que vendrá detrás, como los nuevos gestos para poder gestionar los elementos en pantalla, atajos, y un largo etcétera de novedades en la interfaz de macOS que seguro Apple ha ideado para sacarle el máximo partido a la pantalla táctil,

Este portátil tendría además pantalla con tecnología OLED, así como una isla dinámica como la de los iPhone, donde se integrará seguramente el Face ID y la cámara FaceTime. Estrenará nuevos chips M5 Pro y M5 Max para ofrecer el máximo rendimiento junto a esa nueva pantalla.

Por otro lado, es de esperar que los de Cupertino lancen también el primer iPad Mini con pantalla OLED, lo que sin duda brindará un evidente salto de calidad a la pantalla de la tableta, brindando negros puros, mejor contraste y colores mucho más vivos. También llegaría un nuevo iMac, en este caso con los nuevos chips M6 de Apple, por tanto, con un nivel de rendimiento muy elevado y más orientado a su uso profesional.

Y por último, también tendríamos un MacBook Pro de 14 pulgadas, pero en este caso de nivel de entrada, la versión más accesible, y con el mismo diseño de los modelos actuales. Se espera que este nuevo modelo también estrene nuevos chips más potentes como principal novedad. En definitiva, un evento centrado sobre todo en la nueva gama de MacBook y con el iPad mini como invitado especial. Seguramente, en lugar de celebrarse una Keynote, se trate más bien de una sucesión de notas de prensa por parte de Apple.