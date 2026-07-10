El truco para encontrar tu móvil si desaparece durante las vacaciones

Las vacaciones son para desconectar, pero un despiste con el teléfono puede arruinarte los días de descanso por completo. Durante el viaje es facilísimo dejarlo olvidado en una mesa, la toalla, el coche o el restaurante.

En iPhone debes revisar la app Buscar, y en Android, Encontrar dispositivo / Find Hub. Estas herramientas te permiten localizar el terminal, bloquearlo o borrarlo a distancia.

Pero ojo, tienes que comprobar antes de salir que la ubicación está activa y la sesión de Apple o Google iniciada. Activa siempre el bloqueo de pantalla por PIN, huella o reconocimiento facial para proteger tus fotos, WhatsApp y aplicaciones bancarias.

Haz también una copia de seguridad reciente antes de viajar para no perder nada. Si ya lo has perdido, intenta llamarlo. Si está cerca, haz que emita un sonido desde la aplicación de rastreo. Si está lejos, bloquéalo de inmediato.

Y si sospechas que ha sido un robo porque aparece en un sitio desconocido, jamás vayas a enfrentarte a nadie; guarda la información y acude directamente a la policía.

No cometas el error de dejarlo todo para cuando ya no tenga solución. Un minuto de prevención te ahorrará un dolor de cabeza gigante.

En los viajes es habitual prestar menos atención al teléfono debido al cambio de rutinas, los desplazamientos y las prisas por llegar a cada destino. Precisamente por eso, las pérdidas suelen producirse en momentos cotidianos, como al pagar una comida, hacer una fotografía o sacar la documentación. Tener preparadas las herramientas de localización permite reaccionar con rapidez cuando cada minuto cuenta.

Además, el móvil concentra buena parte de nuestra vida digital: fotografías, billetes, reservas, documentos de viaje y acceso a cuentas personales. Protegerlo adecuadamente antes de salir no solo aumenta las posibilidades de recuperarlo, sino que también reduce el riesgo de que terceros accedan a información sensible. Una revisión rápida antes de hacer la maleta puede evitar muchos problemas durante las vacaciones.