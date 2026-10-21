Efecto cine, batería de emergencia o verificación: cinco novedades del iPhone 18

Apple ha sacado al mercado recientemente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, una generación de teléfonos inteligentes orientada a renovar sus capacidades de fotografía profesional, optimizar el rendimiento con IA y solucionar situaciones críticas de autonomía.

Una nueva generación de sus teléfonos insignia que cuenta con cinco innovaciones encaminadas a mejorar la experiencia de uso en comparación con sus modelos previos, según la compañía de Cupertino.

1. Carga de emergencia

El sistema de carga de emergencia en los iPhone 18 Pro y Pro Max aprovecha la potencia de entrada de 60 W por cable junto con la nueva química de la batería y la disipación por cámara de vapor. En la práctica, permite que con 5 minutos de carga se logren 7 horas de uso para obtener esa carga de emergencia. Así, durante los primeros minutos, el teléfono admite el pico máximo de potencia. Además, incluso cuando el teléfono se apaga por completo, la batería reserva un residuo mínimo de energía para mantener activas durante horas las funciones de emergencia como Buscar mi iPhone (Find My) y las tarjetas NFC para pagar el transporte, por ejemplo.

2. Fotos de grupo sin caras borrosas y nocturnas congeladas

Los ingenieros de Apple se dieron cuenta de que en el 17 Pro Max la apertura fija f/1.78 desenfocaba ligeramente a las personas en segunda o tercera fila en una foto grupal; ahora, en su nuevo terminal, al poder cerrar el diafragma a f/4.0, la profundidad de campo aumenta automáticamente, lo que logra nitidez sin efectos digitales.

Además, de noche, con la apertura máxima de f/1.48 podrá entrar mucha más luz al sensor, permitiendo disparar a velocidades de obturación más rápidas para congelar el movimiento.

No obstante, se trata de una cámara a la que solo sacarán un máximo partido fotógrafos, periodistas o creadores de contenido profesionales, y la inmensa mayoría de usuarios mantendrá un uso de la fotografía en modo automático.

3. Efecto cinemático

La gran novedad en edición y efectos de video de los modelos 18 es el 'Efecto cine' ('Cinematic effect'), una posibilidad que se puede implementar y aplicar después de haber grabado el vídeo. Para ello, ahora se puede grabar un video estándar y darle el efecto de desenfoque cinematográfico posteriormente para cambiar el punto de enfoque de una persona a otra o ajustar la profundidad terminada la grabación.

Todo gracias a un algoritmo de profundidad que trabaja con los datos reales del nuevo sensor y su diafragma físico para generar separación entre las personas y el fondo de manera hiperrealista.

4. Apple estrena "Reference Image", tecnología que autentifica fotos frente a la IA

Frente a la manipulación digital, la compañía de Cupertino ha presentado una de sus innovaciones más ambiciosas para el iPhone 18 Pro y Pro Max: la función 'Apple Reference Image'. Apoyada en una nueva cámara principal de 48 MP con apertura variable física (f/1.48 a f/4.0), esta tecnología firma digitalmente cada píxel e incluye una marca de tiempo desde el propio sensor. El resultado es un negativo digital inalterable concebido para certificar la autenticidad de las imágenes frente a retoques o ediciones generadas por inteligencia artificial.

El sistema funciona como un sello de verificación transparente para el usuario. Tras configurar la opción en los ajustes de la cámara, el dispositivo opera en segundo plano. Si una fotografía capturada se modifica posteriormente (ya sea mediante filtros de IA, borrado de objetos o ajustes cromáticos), la aplicación Fotos desplegará la etiqueta "Referencia disponible". Al pulsar sobre ella, cualquier persona podrá comparar la imagen editada con la toma original sin manipular, facilitando la verificación de contenidos en redes sociales y medios de comunicación.

Por el momento, la función se encuentra operativa en América Latina y la mayor parte del mundo, aunque mantiene restricciones de lanzamiento dentro de la Unión Europea y China debido a normativas locales.

5. Multitarea intensiva en vivo

La nueva 'Isla dinámica' (que se descubre en la parte superior de la pantalla) permite como gran novedad controlar hasta 3 actividades en vivo al mismo tiempo, con lo que supone monitorizar el estado de un servicio de transporte, la reproducción de música o un cronómetro sin salir de la app en la que estés trabajando en ese momento.