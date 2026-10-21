Limitan a dos unidades por persona la venta de iPhone Duo para combatir la especulación

Este próximo viernes será un día histórico en la trayectoria de Apple, ya que pondrá a la venta y entregará a quienes lo reservaron el popular iPhone Duo, el primer plegable de la marca californiana que ha desatado la locura entre sus seguidores. Por eso Apple va a tomar medidas especiales de cara a la puesta a la venta del dispositivo, sobre todo porque las unidades son escasas y eso podría favorecer, como ocurre casi siempre en lanzamientos de productos virales, el acaparamiento por parte de algunos clientes.

Limitación a dos unidades por persona

Esa ha sido la decisión salomónica por parte de Apple, limitar la venta de iPhone Duo a dos unidades por persona. Aunque esto obviamente no evitará que el segundo dispositivo se pueda poner a la venta en Internet de manera inmediata e intentar sacar un rédito, es evidente que, limitando de esta manera las unidades, se limitará al mínimo el riesgo de que muchos ejemplares terminen llegando solo a las tiendas de segunda mano o directamente como dispositivos nuevos.

El texto que aparece al añadir más de dos iPhone Duo | Apple

Tal y como hemos conocido gracias a MacRumors, en un hilo de Reddit se está discutiendo precisamente sobre este tema, todo como consecuencia de un mensaje donde se mostraba el texto que acompaña a las reservas del iPhone Duo, donde se puede leer claramente que solo se pueden comprar un máximo de 2 unidades por consumidor. Esto evidentemente aparece cuando intentamos añadir a la cesta de la tienda de Apple un tercer iPhone Duo.

Este mensaje nos insta a adaptar la cesta a esta restricción, por lo que no se culminará el pedido si no se reduce a dos el número de los plegables de Apple. Y no hay que irse hasta este hilo de Reddit para darse cuenta de que solo podemos comprar dos iPhone Duo en un pedido, ya que en la tienda española de Apple, al añadir el teléfono a la cesta, podemos modificar la cantidad, y añadir otra unidad.

Por tanto, como mucho podemos elegir dos iPhone Duo, cuando añadimos un tercero, aparece en este caso el mensaje en texto rojo, donde se dice literalmente:

Cada cliente puede adquirir un máximo de 2 iPhone Duo. Cambia la cantidad total de iPhone Duo en el pedido antes de pagar.

Es una medida lógica para evitar casos de acaparamiento por parte de consumidores que simplemente buscan obtener su plegable, y sacar algo de beneficio con el segundo, poniéndolo a la venta el mismo día que llega a las tiendas. Y esto ocurre porque las unidades son limitadas, de hecho, a día de hoy las reservas, incluso limitadas a dos unidades, se están fechando para entregarse el próximo 25 de enero, por lo que es evidente que el stock del nuevo teléfono de Apple es reducidísimo.