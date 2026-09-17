Los Redmi Note 17 llegan a España con baterías enormes

La firma china ha lanzado en España sus nuevos teléfonos de gama media. La icónica gama de los Note se abre paso con una nueva generación, que nos ofrece sobre todo unas baterías de gran tamaño. Hablamos en total de cuatro modelos, que nos ofrecen distintos niveles de equipamiento, y que una vez más ofrecen precios bastante accesibles a pesar de la presión que está ejerciendo el precio de la memoria sobre los componentes.

Precio y disponibilidad

Pues bien, los teléfonos se estrenan en España con estos precios. Redmi Note 17 Pro Max 5G por 599,99 euros para la versión de 8 GB + 256 GB y de 649,99 euros para la versión de 8 GB + 512 GB. Redmi Note 17 Pro 5G por 479,99 euros para la versión de 6 GB + 256 GB, 499,99 euros para la versión de 12 GB + 256 GB y de 549,99 euros para la versión de 8 GB + 512 GB.

Redmi Note 17 5G | Redmi

Redmi Note 17 5G por 349,99 euros para la versión de 6 GB + 128 GB, 379,99 euros para la versión de 6 GB + 256 GB y de 399,99 euros para la versión de 8 GB + 256 GB. Redmi Note 17 por 279,99 euros para la versión de 4 GB + 128 GB y de 299,99 euros para la versión de 6 GB + 256 GB.

Características del Redmi Note 17 Pro Max 5G

Este es el tope de gama de estos nuevos teléfonos de la marca. Nos ofrece una enorme batería de 9.210 mAh, con carga de 100 W e inversa de 27 W. Está impulsado por el Snapdragon 6 Gen 5, que ofrece hasta 24 GB de RAM mediante extensión de memoria.

La pantalla es AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, brillo máximo de 3.500 nits y frecuencia de muestreo táctil instantánea de 3.200 Hz. Su sistema de altavoces incrementa el volumen hasta un 400 %. Tiene certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K contra agua y polvo, underwater mode y cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

Características del Redmi Note 17 Pro 5G

El nuevo teléfono presume también de una gran batería de 8.340 mAh con carga rápida de 67 W e inversa de 22,5 W. Su pantalla es de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, brillo máximo de 3.500 nits y respuesta táctil instantánea de 3.200 Hz.

Redmi Note 17 5G | Redmi

También ofrece Titan Quality de 5 estrellas de TÜV SÜD, resistencia IP66/IP68/IP69/IP69K y Underwater Mode. Cuenta con Google Gemini, Circle to Search, la función Live Moment, modo de vídeo profesional y herramientas de edición con IA como AI Glare Removal.

Características del Redmi Note 17 5G

Este destaca también por una gran batería de 7.700 mAh, con una potencia de carga de 45 W, mientras que la pantalla es prácticamente de 7 pulgadas, concretamente 6,99 pulgadas. Tiene certificación de rendimiento de batería de 5 estrellas de TÜV SÜD, protección frente a salpicaduras cotidianas y tecnología Wet Touch 2.0 para detectar agua, sudor o espuma en la pantalla. Así como herramientas de IA como Circle to Search y 6 años de actualizaciones de seguridad.

Características del Redmi Note 17 4G

El modelo con procesador 4G llega con una batería también bastante grande, de 7.700 mAh, con la misma carga de 45 W. La pantalla es la misma de 6,99 pulgadas. También cuenta con la misma certificación de batería de 5 estrellas de TÜV SÜD, resistencia a salpicaduras comunes y polvo, junto con la tecnología Wet Touch 2.0. La principal diferencia aquí es que tenemos un procesador con conectividad 4G en lugar de 5G.