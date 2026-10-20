La NASA revela que la Luna se está encogiendo: su radio ha disminuido 45 metros

La Luna, nuestro satélite, no ha dejado de cambiar a lo largo de su historia. Aunque no se aprecia a simple vista, su interior se enfría y provoca que el satélite se contraiga. Ahora, un nuevo estudio ha identificado más de 10.000 fallas geológicas jóvenes y estima que el radio lunar se ha reducido unos 45 metros en los últimos 400 a 800 millones de años.

La investigación, publicada en The Planetary Science Journal, ha analizado imágenes del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO). A medida que el interior pierde calor, la corteza se comprime y se fractura, lo que genera grietas, crestas y otras formaciones repartidas por la superficie.

Superficie lunar | iStock

Este proceso también puede generar terremotos lunares, cuando las rocas se desplazan a lo largo de las fallas y liberan energía. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene una corteza dividida en placas tectónicas como las terrestres, por lo que estos movimientos pueden producirse en distintas regiones del satélite.

Los investigadores consideran que la contracción podría seguir activa mientras el interior lunar continúa enfriándose. El descubrimiento permite comprender mejor la evolución geológica de la Luna y aporta información relevante para evaluar los riesgos sísmicos de futuras misiones de exploración.