El Motorola Razr Flex desvela un inesperado procesador en un test de rendimiento

Motorola también tendrá su respuesta al iPhone Duo, el primer plegable de Apple que también destaca por su poco habitual factor de forma ancho. El Motorola Razr Flex será un plegable con un diseño más ancho de lo habitual, y ahora parece más cerca que nunca, uan vez se ha dejado ver en los test de rendimiento desvelando sus características clave, entre las que encontramos un procesador que no esperábamos para él, teniendo en cuenta que es un móvil de altísima gama, que en este caso no se refleja en ese aspecto.

Paso del Razr Flex por Geekbench

El paso del plegable de Motorola por el test de rendimiento de Geekbench, uno de los máximos referentes en el mercado móvil, ha desvelado exactamente el procesador de este plegable. Y se trata del Snapdragon 8 Gen 5. Esto para un móvil tope de gama de finales de 2026 puede sonar un poco desfasado, más que nada porque, como mínimo, debería contar con la versión Elite de este procesador, que es la que normalmente tienen los modelos más avanzados del mercado.

Y no hablemos ya de la nueva generación de los Snapdragon 8 Gen 6, que es la que está estrenando toda la gama alta desde el pasado mes de septiembre. Esto nos puede llevar a pensar que este nuevo plegable de Motorola no estará ubicado en el techo de la gama como sus competidores. Pero sí que nos da otra lectura, que es bastante habitual en la estrategia de Motorola.

Que es introducir procesadores de alta gama, pero de generaciones anteriores, con el principal objetivo de hacer más competitivos sus móviles en términos de precio. Y esa es una estrategia acertada, porque al final el rendimiento sigue siendo excelente y el grueso de consumidores no lo notan especialmente ni se ven condicionados a comprarlo por ese aspecto. Así que, aunque es sorprendente, no lo es tanto si tenemos en cuenta cómo suele trabajar Motorola en este aspecto.

Otros detalles que nos ha dejado el paso por el test de rendimiento son la memoria RAM, que en este caso era de 12 GB. Así como el sistema operativo Android 17, que es lo menos que podíamos esperar de un teléfono a estas alturas del año, teniendo en cuenta que el sistema operativo se liberó el pasado mes de agosto. Sobre la información que ya se ha filtrado sobre este plegable, podemos esperar una pantalla plegable de 6,92 pulgadas.

Esta contará con tecnología OLED y resolución de 2364x1728 píxeles, así como una elevada tasa de refresco de 165 Hz. La pantalla externa será seguramente la más pequeña del mercado de los plegables anchos, con solo 4,97 pulgadas. La cámara tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y cámaras selfie de 32 megapíxeles, cada una en una pantalla.

Por último, la batería ofrecerá una capacidad de 5000 mAh, con una carga inalámbrica de 25 W. Será uno de los plegables más livianos del mercado, con un peso de solo 215 gramos, prácticamente lo mismo que un smartphone tradicional.