El Nubia V90 Pro se filtra con un diseño idéntico al iPhone 18 Pro

La firma china Nubia ha sido tradicionalmente una de las más originales en términos de diseño y prestaciones en el mercado de smartphones. Sus teléfonos siempre han tenido personalidad propia, pero en esta ocasión hay que dar un tirón de orejas a los asiáticos. Porque una nueva filtración nos ha mostrado el diseño de uno de sus próximos móviles de gama media, y desde luego no puede ser más poco original, porque su aspecto es prácticamente idéntico al iPhone 18 Pro.

Un aspecto muy familiar

Ha sido la cuenta de X del prestigioso filtrador Evan Blass la que ha desvelado el aspecto de este teléfono, con una imagen de prensa que nos muestra tanto su diseño como algunas de las características clave del futuro terminal de Nubia. Si nos centramos en el diseño, podemos ver que el terminal tiene un aspecto casi idéntico al del iPhone 18 Pro, podemos ver un módulo de las mismas dimensiones, de un extremo a otro de la parte superior trasera.

Dentro de él, los tres sensores de cámara se ubican exactamente en el mismo lugar que los teléfonos de Apple, con una barriga muy similar, tanto en el módulo como en el perfil de las lentes de cada sensor. Donde normalmente se ubica el LiDAR del iPhone, podemos ver lo que parece una inscripción sobre la tecnología de la cámara. Aquí no acaba la copia del iPhone, ya que podemos ver también que, además del color azul, se comercializará en un color burdeos igual al del iPhone.

El filtrador ha compartido más de 10 imágenes, que nos muestran con detalle el diseño de este futuro teléfono. Pero volviendo al carte original, tenemos también cuatro características clave del teléfono desveladas antes de presentarse. Y es que contará con una pantalla de 6,75 pulgadas, con un brillo de 1.000 nits. Además, su cámara de fotos tendrá un sensor principal de 108 megapíxeles, asistida por inteligencia artificial.

Contará con un almacenamiento de 512 GB, mientras que su grosor será muy delgado, con un perfil de tan solo 7,7 mm. Por lo que será uno de los móviles más delgados de su categoría. Por tanto, a nivel de diseño ya no quedan secretos que descubrir sobre este futuro Nubia V90 Pro, que desde luego tiene las cosas claras y quiere ofrecer a sus futuros usuarios una experiencia visual extremadamente similar a la de tener un iPhone de última generación.

Así que en este caso Nubia no nos sorprende con un nuevo diseño, sino que adapta un aspecto extremadamente reconocible por muchas personas que tan siquiera son seguidores de Apple, pero que verán en este Nubia un teléfono aparentemente de mucha calidad y ciertamente premium. No debería pasar mucho tiempo para que este teléfono se convierta en un dispositivo oficial, es evidente que tal cantidad de filtraciones solo es compatible con una fecha de lanzamiento muy cercana.