Revolut sufre una caída en España y varios usuarios tienen problemas para acceder a la aplicación

La aplicación de Revolut está dando problemas este martes a algunos de sus clientes en España. Los fallos están dificultando el acceso a la cuenta y el uso de distintas funciones de la plataforma, según los avisos publicados por los usuarios en Downdetector.

Entre los errores comunicados se encuentran los problemas para iniciar sesión y los fallos al utilizar la aplicación móvil. Algunos clientes también se encuentran con un aviso que les pide intentarlo de nuevo más tarde.

La entidad ha confirmado que está registrando una incidencia que afecta a varios de sus servicios. A través de su cuenta en X, Revolut ha explicado que sus equipos están trabajando para solucionar los problemas, aunque todavía no ha indicado cuándo se recuperará el funcionamiento habitual.

Qué hacer si no puedes acceder a Revolut

Mientras se resuelve la incidencia, lo más recomendable es consultar los canales oficiales del banco para comprobar si hay novedades. Si necesitas realizar una operación urgente, puedes utilizar otro medio de pago disponible.

También es preferible evitar desinstalar la aplicación o cambiar sus ajustes sin necesidad, ya que el problema podría estar en los sistemas de Revolut y no en el dispositivo del usuario.