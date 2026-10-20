Llega el máximo de las Oriónidas: cómo y cuándo ver la lluvia de estrellas de octubre

Octubre trae una nueva lluvia de estrellas. Las Oriónidas alcanzarán su máximo de actividad la noche del 21 al 22 de octubre, cuando la Tierra atraviese la zona del espacio poblada por los restos del cometa Halley. En condiciones ideales, podrán observarse entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque la luz de la Luna dificultará ver los más débiles.

A diferencia de otras lluvias de estrellas, las Oriónidas se observan mejor durante la segunda mitad de la noche. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el momento más favorable llegará después de que la Luna se oculte, alrededor de las 03:00 hora peninsular española, y antes del amanecer.

Para observarlas no hace falta ningún telescopio. Lo más importante es buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, con una vista amplia del cielo, y tener paciencia. No es necesario utilizar prismáticos ni telescopios, ya que limitan el campo de visión. Lo ideal es tumbarse cómodamente, abrigarse y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos.

¿De dónde salen las Oriónidas?

Las Oriónidas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo que deja el cometa Halley, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Cuando las pequeñas partículas entran en la atmósfera terrestre a unos 66 kilómetros por segundo, se calientan y generan los destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

Su nombre procede de la constelación de Orión, desde donde parecen surgir los meteoros. Sin embargo, pueden aparecer en cualquier parte del firmamento, por lo que no es necesario mirar únicamente hacia esa zona del cielo.