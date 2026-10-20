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Una nueva filtración del Moto G47 Power desvela su diseño
El futuro teléfono de Motorola será prácticamente idéntico a sus compañeros de gama.
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Si ayer os contábamos que el Moto G47 Power se había filtrado con detalles tan importantes como la capacidad de su batería, ahora le toca el turno a otro aspecto esencial del teléfono, como es su diseño. Ya que una nueva filtración nos ha mostrado el diseño de este teléfono, que por cierto, nos va a resultar bastante familiar, con un aspecto muy coherente respecto de lo que es la gama media de Motorola. Vamos a conocer los detalles de su aspecto externo y, por supuesto, todo lo que ya conocemos de su ficha técnica.
Casi idéntico a sus compañeros de gama
Estas imágenes nos muestran render del teléfono en dos colores, un gris oscuro y un azul con toques de turquesa. En ambos casos se trata del mismo render, comparten aspecto, pero solo cambia ese color. Aunque en la pantalla de ambos podemos ver la misma información técnica que nos avanza sus mejores características.
Entre la información que aparece en la pantalla, encontramos una cámara de fotos con sensor principal de 108 megapíxeles y tecnología ultra-res. También hay una memoria RAM de hasta 12 GB, que se puede conseguir mediante el uso del software y almacenamiento interno. Y como ya anticipábamos ayer, su batería será de 7.000 mAh, por lo que Motorola ha optado porque esta se publicite por encima de la capacidad real, que es de 6.790 mAh.
En cualquier caso, una batería suficientemente grande para aguantar más de un día encendida. Estas características ya se habían deslizado en anteriores filtraciones, pero ahora vienen acompañadas del diseño final del teléfono. Que básicamente es idéntico al del resto de teléfonos de la gama media de Motorola. Con el característico módulo cuadrado, con una barriga prominente en su contorno.
Delante, tenemos una cámara selfie dentro de un orificio en la parte superior. Por lo demás, conocemos bastante de este teléfono gracias a anteriores filtraciones. En este caso, el teléfono llegará con una pantalla de 6,67 pulgadas, con tecnología LCD, así como resolución HD+ de 1.604 x 720 píxeles, así como una tasa de refresco de 120 Hz. La cámara de fotos contará con dos sensores traseros, siendo el principal ese de 108 megapíxeles que hablábamos, y el secundario de 2 megapíxeles, parece que para fotografía macro.
La cámara para selfies sería de 8 megapíxeles. En términos de procesador, contaría con un potente MediaTek Dimensity 6300 para la gama media. Este vendría acompañado de 4GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.
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