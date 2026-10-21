El Poco X8s se estrena con pantalla OLED y carga ultrarrápida

La firma china Poco nos ha sorprendido con un nuevo smartphone de gama media. Un dispositivo excelentemente equipado que llega con una relación de prestaciones y precio muy interesante. Y es que incluye algunas características que raramente vemos en estas gamas, y que desde luego demuestran que Xiaomi está volcándose en su marca de móviles más asequibles, a pesar de estar en mitad de una potente crisis generada por el elevado precio de la memoria que está impulsando al alza el precio de los teléfonos inteligentes.

Ficha técnica del Poco X8s

El nuevo teléfono de Poco llega con una pantalla de primer nivel. Que tiene una diagonal de 6,35 pulgadas, con una tecnología LPTO OLED, resolución 1.5K, y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Además, hay un brillo pico de 3500 nits, y presume de unos biseles muy delgados, de 1,18 mm. Por tanto, en su categoría, no nos puede ofrecer mejores prestaciones en términos de pantalla.

En términos de rendimiento, nos ofrece un potente procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es el más potente de Qualcomm para móviles de esta gama. Y le acompañan 8 GB o 12 GB de memoria RAM, así como 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0. La cámara de fotos de este teléfono se encuentra dentro de un módulo que a muchos les recordará a los iPhone 18, pero que los más viejos del lugar sabemos que es originario de Poco.

Esta llega con dos sensores traseros, aunque vemos más lentes en ese módulo. El sensor principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es de 8 megapíxeles ultra gran angular. Delante de la cámara de fotos tiene un sensor de 32 megapíxeles, más que suficiente para videollamadas y selfies. La batería de este teléfono tiene una capacidad por encima de la media, hablamos de 6330 mAh, que es una capacidad notable.

Y destaca con una potencia de carga sobresaliente, con 100 W, que sin duda va a reducir lo suficiente los tiempos de carga para un terminal que normalmente con esta gran batería nos llevaría más tiempo completar. También ofrece carga inversa mediante cables de 22.5 W. La conectividad de este teléfono nos ofrece un potente Wifi 7 de última generación, así como Bluetooth 5.4, NFC para pagos en establecimientos, conector USB tipo C y el ya clásico puerto infrarrojo. Tiene un grosor de 8,06 mm y tiene un peso de 187 gramos.

El nuevo Poco X8s se ha lanzado ahora en Vietnam, con un precio que parte de los 390 euros al cambio para la versión de 8 GB + 256 GB. Llega en tres colores, negro, blanco y azul claro. Un móvil que desde luego ofrece una de las mejores fichas técnicas de su categoría a un precio muy competitivo.