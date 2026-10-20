Muere el jugador de pádel Gustavo Oliva a los 58 años: así es el cáncer colorrectal que padecía

El exjugador y entrenador de pádel Gustavo Oliva ha fallecido a los 58 años por un cáncer colorrectal. El deportista llevaba cerca de tres años luchando contra la enfermedad, que se había extendido al hígado, el bazo y numerosos ganglios.

El cáncer colorrectal aparece cuando se desarrollan células malignas en el colon o el recto, las partes que forman el tramo final del aparato digestivo. En algunos casos, comienza con pólipos, pequeños crecimientos en la pared intestinal que pueden evolucionar hasta convertirse en un tumor. En sus primeras fases puede no causar síntomas, lo que dificulta su detección sin las pruebas adecuadas.

Síntomas

Entre las señales de alerta están los cambios en el ritmo intestinal, la diarrea o el estreñimiento, la sensación de no haber vaciado por completo el intestino, el dolor abdominal y la presencia de sangre en las heces. También pueden aparecer cansancio, anemia o pérdida de peso sin una causa aparente.

Estos síntomas no significan necesariamente que exista un cáncer, pero conviene consultar con un profesional si aparecen, especialmente si persisten o se repiten.

La importancia de la detección precoz

Las pruebas de cribado permiten detectar pólipos antes de que evolucionen y encontrar algunos tumores en fases iniciales. Entre ellas se encuentra el test de sangre oculta en heces y, cuando está indicado, la colonoscopia.

En España, los programas de cribado poblacional del cáncer colorrectal se dirigen a personas de entre 50 y 69 años sin síntomas ni factores de alto riesgo conocidos, aunque los criterios pueden variar según el programa y la situación individual. Si existen antecedentes familiares o síntomas, el médico puede recomendar una evaluación diferente.

En el caso de Gustavo Oliva, el propio deportista reconoció que había dejado pasar las pruebas preventivas que le correspondían.