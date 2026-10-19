¿Es un Tamagotchi, un Mp3? No, es un smartphone en forma de llavero

El smartphone en el imaginario colectivo tiene una forma determinada. Un factor de forma vertical, con pantallas de entre 6 y 7 pulgadas, razonablemente delgados y ligeros. Luego hay variantes, como los plegables, de concha, tipo libro, o incluso más arcaicos, como los móviles básicos o conocidos también como tontos, como eran a comienzos de siglo. Pero ahora nos hemos topado con un teléfono móvil que también se puede describir como smartphone que sin duda tiene un factor de forma muy diferente del habitual, es extremadamente compacto y desde luego no pasa desapercibido.

Así es el nuevo Amoeba One, un teléfono en forma de llavero

Estamos sin duda ante un dispositivo único en su forma, porque lo último que pensaríamos es que se trata de un teléfono móvil. Su aspecto es más bien similar al de un Tamagotchi, y sin embargo ofrece todo lo necesario para mantenernos comunicados. El Amoeba One rinde homenaje a la estética Y2K, combinando durabilidad con un acabado retro y juvenil. Está construido sobre un núcleo interno de acero inoxidable, stainless steel inner core, protegido por una pantalla de cristal y recubierto por fundas exteriores de silicona.

Técnicamente, se caracteriza por contar con una cámara emergente giratoria de 360 grados que incorpora un sistema de cámara que puede rotarse hacia la pantalla para tomar fotografías frontales o apuntar hacia afuera para funcionar como cámara trasera. A pesar de lo pequeño que es, no renuncia a una pantalla táctil, así como a conectividad 4G, integrando una ranura para tarjetas SIM física.

Amoeba One en varios colores | Amoeba One

Por tanto, nos ofrece conexión a redes móviles de forma independiente, por lo que podemos contar con un plan de datos propio para mantenernos comunicados. Además, el chasis del teléfono integra un mosquetón que permite engancharlo cómodamente a llaves, bolsos o la propia trabilla del cinturón. Se comercializa en ocho tonalidades lisas. Como son Mint (verde menta), Purple (púrpura), Pastel Pink (rosa pastel), Lemon (amarillo limón), Lucky Slime Green (verde), Turquoise (turquesa), Ice Blue (azul hielo) y Black (negro).Y además hay ediciones veteadas (Swirls) que incluyen cinco combinaciones multicolor tipo espiral: Mango Orange, Berry Swirl, Cotton Candy, Lagoon Swirl y Lime Soda.

La campaña de Kickstarter donde se ha puesto a la venta ya ha conseguido su objetivo con creces. Este se había fijado en principio para alcanzar los 22.260 euros, mientras que a día de hoy supera los 160.000 euros con casi 40 días restantes. Por lo que es bastante probable que se termine produciendo. Además, es un dispositivo bastante contenido de precio,ya que se puede comprar desde 84 euros.

Eso sí, habrá que esperar para tenerlo entre manos, porque se espera que las primeras unidades se entreguen dentro de un año, en octubre de 2027. Eso sí, España no está entre los países donde inicialmente se va a poner a la venta. En Europa podrá comprarse desde Reino Unido, Francia, Irlanda, Holanda o Alemania.