El Xiaomi 17 Ultra acumulará 350 megapíxeles en su cámara Leica

Los smartphones con apellido Ultra son sinónimo de que cuentan con las mejores cámaras de fotos. Y en el caso de Xiaomi hablamos de una de las mejores del mercado, sobre todo por la colaboración con la prestigiosa firma Leica. Los chinos volverán a hacerlo con una nueva generación de su tope de gama, el Xiaomi 17 Ultra. En este caso, hemos conocido los detalles de esta esperada cámara, y desde luego que promete y bastante, porque acumulará una cantidad de megapíxeles que hemos podido ver en muy pocos smartphones, por no decir que en ninguno.

Una bestia de cámara

Ha vuelto a ser el filtrador más importante del mercado chino, Digital Chat Station, quien ha desvelado todos los detalles, por lo que a esta información hay que otorgarle una gran veracidad. Y es que ha detallado la composición de los diferentes sensores con los que contará esta cámara de fotos. Hablamos de la cámara trasera, que contará con cuatro sensores en total, no podíamos esperar menos para la mejor cámara de Xiaomi, pero no serán sensores cualquiera, sino los más grandes.

Y es que se sumará también a la moda de los grandes sensores de periscopio, en este caso de 200 megapíxeles. Estos son ideales para hacer los mejores retratos posibles, y cámaras de este tipo ya hemos visto en móviles de Vivo, por ejemplo. Por tanto será un periscopio de resolución extraordinaria y con las mejores aptitudes para hacer unas espectaculares fotos de retrato. Pero además el sensor principal será aún mejor.

Porque por lo que revela, tendrá unas mejores especificaciones, con un mayor alto rango dinámico, y habrá una versión que nos incluso un sensor principal mejorado. El resto de sensores tendrá una resolución de 50 megapíxeles, por lo que si lo sumamos a los 200 megapíxeles principales, podemos confirmar que contará con nada menos que 350 megapíxeles de resolución en total. Si la cámara selfie sigue siendo de 32 megapíxeles, rozaremos los 400 megapíxeles. Mientras que los alcanzará si el sensor delantero adopta los 50 megapíxeles.

Y es que este año, por si no había ya bastantes versiones, parece que el Xiaomi 17 Ultra llegará en dos versiones, de ahí que hablemos de sensores mejorados en la versión más alta. Pero parece que todo se limitaría al trabajo del software sobre ellos, que sería más específico en la versión más avanzada. De todas maneras no está muy claro, porque tampoco estaría muy justificado vender como una versión diferente cuando por hardware puede hacerlo perfectamente, veremos finalmente qué pasa.

Parece que en esta nueva generación Xiaomi se empleará a fondo para que el uso del Zoom sea lo más progresivo posible, incluyendo unas transiciones más suaves y casi imperceptibles entre los distintos niveles de aumentos.