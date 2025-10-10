Auroras boreales en España: las zonas en las que se podrá ver este fenómeno

Las auroras boreales podrían volver a iluminar el cielo español. En los próximos días, una fuerte tormenta solar podría provocar que el fenómeno se deje ver de nuevo desde distintas zonas del país. Te contamos los detalles.

La clave está en el Sol. Nuestra estrella atraviesa ahora la fase más activa de su ciclo solar número 25, un periodo que se repite aproximadamente cada once años. Durante esta etapa, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal se vuelven más frecuentes e intensas. Cuando una de esas inmensas nubes de partículas cargadas alcanza la Tierra, interacciona con su campo magnético y produce las luces que conocemos como auroras.

Aurora boreal en Laponia | iStock

Cuando la tormenta geomagnética es especialmente fuerte, el llamado "óvalo auroral" (la zona donde suelen producirse las auroras cerca de los polos) se desplaza hacia latitudes más bajas. Eso permite que el fenómeno pueda observarse incluso desde países tan al sur como España. Los expertos señalan que los próximos días serán interesantes, ya que el Sol ha lanzado varias eyecciones potentes que podrían crear las condiciones perfectas para este espectáculo en el cielo.

Cuando mejor se verán será en las noches despejadas, con poca o ninguna luz de Luna y lejos de la contaminación lumínica. Las regiones con más posibilidades son las del norte y noroeste peninsular: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León. Sin embargo, si la tormenta es muy intensa, podrían verse también en zonas del centro o incluso del este del país.