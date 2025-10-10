La bola de golf inteligente existe: no la perderás más y te desbordará de estadísticas

Hay millones de personas jugando al golf en todo el planeta día tras día. Y la realidad es que también son miles de bolas de las que se termina perdiendo la pista al cabo del año en los campos de medio mundo. Pero esto no tiene por qué ser así, ya que cada vez hay más tecnología a nuestro alcance que nos permite mantener localizadas nuestras bolas de golf, y de paso, conocer qué tal lo hemos hecho en nuestro recorrido, y si ha mejorado nuestro juego. Eso lo puede hacer la nueva bola de golf inteligente que ha llegado a Indiegogo.

Así funciona la nueva Airball V2

Estamos ante una bola de golf que tiene una apariencia y tacto como otra cualquiera, pero que en su núcleo esconde una sofisticada tecnología, que la hace inteligente. Esta bola integra la microtecnologia más avanzada, para miniaturizar los componentes necesarios para las funciones inteligentes dentro de la bola, y más importante, aguantar las potentes fuerzas a las que se ve expuesta una bola sin que se degrade su tecnología interna.

Esta Airball V2 se puede geolocalizar en tiempo real, y por tanto, si se ha ido al bosque, entre setos o al agua, tendremos siempre en la pantalla del smartphone la posición exacta donde se encuentra. Los componentes electrónicos de esta bola están literalmente blindados dentro de ella, gracias a varias capas que protegen la tecnología interna de los violentos golpes a los que la sometemos.

Lo más increíble es que a pesar de toda esa tecnología interna, esta bola pesa y tiene el mismo tamaño que cualquier otra, lo que sin duda nos parece más sorprendente de todo. Sus creadores aseguran que esta bola además es más resistente que una tradicional, esto quiere decir que puede durar más tiempo, y ser usada más veces antes de que pierda sus propiedades.

Además, su modo de funcionamiento ultra eficiente le permite proporcionar una autonomía amplia, con un modo de sueño profundo en el que prácticamente no consume nada de energía. Eso sí, no han desvelado cuánto dura esta batería, y tampoco si hay algún método para recargarla, que entendemos tendría que ser sin cables.

Su funcionamiento es sencillo, una vez que la golpeamos se activa el seguimiento GPS, por lo que la podemos tener localizada de inmediato y saber exactamente dónde cae. Pero esto no es lo único inteligente que nos ofrece. Porque además puede calcular automáticamente la distancia a la que hemos golpeado la bola en cada uno de los golpes que hemos dado en el campo. Así como darnos numerosa información en lo relativo a nuestra forma de jugar en el campo, datos que pueden ser claves para poder mejorar nuestra forma de jugar.

Esta Airball V2 ya ha alcanzado su objetivo de financiación, y se puede comprar en Indiegogo. Su precio parte de los 42 euros al cambio más gastos de envío. En este pack vienen tres bolas, y comenzarán a entregarse a partir del próximo mes de noviembre.