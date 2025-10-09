Filtran un video del Oppo Find X9 que nos muestra su diseño con detalle

Va a ser uno de los móviles más potentes que conozcamos antes de que acabe este 2025, y es que se trata del buque insignia de una firma como Oppo, que destaca por innovar como pocas en sus terminales. Pues bien, el diseño del nuevo modelo ha quedado al descubierto, ya que han filtrado un teaser que lo muestra con todo detalle, y que nos avanza que este teléfono tendrá un diseño realmente atractivo y sobre todo diferente a anteriores generaciones de este teléfono.

Un diseño muy diferente

Y es que, como podemos comprobar en el vídeo, no tiene nada que ver el diseño de este nuevo modelo con el anterior. Sobre todo es algo que podemos apreciar en el módulo de la cámara de fotos, que es completamente distinto al de la anterior generación. Aquella contaba con un módulo redondo de grandes dimensiones, con los cuatro sensores dispuestos en los puntos cardinales. Ahora el nuevo diseño es más similar al de otros móviles del grupo BBK, como los futuros topes de gama de OnePlus o Realme.

Ahora tenemos un módulo de cámara cuadrado, con una disposición asimétrica de los módulos, sobre todo por el periscopio en la parte superior derecha, que tiene una forma de píldora, y debajo del cual vemos el logotipo de Hasselblad. Fuera del módulo, en la parte derecha de este, tenemos el flash LED, también de forma ovalada. En el vídeo se puede comprobar que su diseño será extraordinario, empezando por la pantalla, que tendrá unos biseles ultradelgados, de solo 1,15mm.

También destacan que contará con una cámara capaz de hacer fotos en movimiento de resolución 4K. El sensor principal de la cámara del teléfono será de 200 megapíxeles, de hecho será el módulo de teleobjetivo periscópico. Y es que se espera que este modelo Pro sea el primer teléfono en el mercado en contar con dos sensores de 200 megapíxeles, ya que se espera también para el sensor principal. La cámara teleobjetivo del nuevo Oppo Find X9 Pro contará con un sensor recién presentado por Samsung esta semana, el ISOCELL HP5.

Un teléfono que este año llegará con unos accesorios realmente llamativos, como el teleobjetivo profesional que se podrá acoplar a la cámara, y que convertirá al teléfono en una cámara con un equipo óptico espectacular. Por tanto, la apuesta de Oppo por la fotografía móvil profesional cada vez es más evidente, y esta nueva generación no va a pasar desapercibida en este sentido. Se espera que los nuevos Oppo Find X9 se presenten la próxima semana, concretamente el 15 de octubre. Fecha en la que también se espera que la firma china presente ColorOS 16, la nueva versión de su capa, ahora basada en Android 16.