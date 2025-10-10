El OPPO Reno 15 Pro Max estrenará la cámara más potente de su historia

Ya tenemos a la vuelta de la esquina el lanzamiento de una nueva generación de los Oppo Reno. Unos móviles que con el paso de las generaciones cada vez se lanzan más pronto, con menos intervalo de tiempo entre ellas. Y es que esta gama se suele actualizar ya dos veces al año, y la última llegó al mercado el pasado mes de mayo. Pues bien, ya le toca el turno a los nuevos Reno 15, y en este caso nos hemos fijado en las características de otro nuevo modelo realmente potente, el Oppo Reno 15 Pro Max, que está muy cerca.

Una cámara fuera de lo habitual

Eso es lo que acaba de filtrarse, una ficha técnica que nos desvela que este teléfono va a ser realmente potente, sobre todo en un aspecto esencial, como es el de la cámara de fotos. Este modelo será el primero con el apellido Max, y como ya nos indica, nos ofrecerá sin duda alguna un plus de potencia. Y es que este móvil más que de gama media, se podría decir que es todo un tope de gama.

Empezando por su cámara de fotos, que contará con un sensor principal de 200 megapíxeles, el ISOCELL HP5 de Samsung, algo al alcance de los móviles más avanzados. Pero no solo esto, sino que estará acompañado de un teleobjetivo de 50 megapíxeles, y un ultra gran angular de las mismas especificaciones. Delante, la cámara para hacer selfies tiene un tamaño de 50 megapíxeles, por lo que en este aspecto será de los mejores teléfonos de su categoría.

Además será muy potente, ya que este nuevo teléfono tendrá el procesador más potente de MediaTek hasta hace unas semanas, el Dimensity 9400, normalmente reservado a teléfonos de alta gama. Su pantalla tampoco se quedará atrás, porque su tecnología será LPTO OLED, con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Su resolución será 1.5 K y la diagonal tendrá unas dimensiones de 6,78 pulgadas, por lo que será un teléfono de dimensiones generosas desde luego.

La batería no va a ser pequeña desde luego, y tendrá una capacidad de 6500 mAh, por lo que contará con tecnología de silicio. Será un teléfono con Wifi 7 ultrarrápido, así como NFC. El sistema operativo con el que llegará al mercado será Android 16, bajo la capa ColorOS 16 de la firma china. Sobre su lanzamiento, se espera que en cuestión de semanas se pueda presentar en China, probablemente en noviembre, seis meses después del lanzamiento de su predecesor. Y después, a comienzos de 2026 debería hacer lo propio en Europa. Veremos si llegan los cuatro modelos, o alguno menos.