La filtración que demuestra que el Samsung Galaxy S26 Ultra será una auténtica bestia

Estamos cada vez más cerca de conocer al nuevo buque insignia de Samsung, el teléfono más avanzado de la marca para todo 2026. Una vez más el modelo Ultra copará todas las miradas, y lo hará por algunas características de peso como las que hemos conocido ahora. Y es que han desvelado con bastante detalle todo lo que nos ofrecerá este teléfono en su lanzamiento el próximo mes de enero, que es cuando esperamos que sea una realidad esta nueva bestia de Samsung.

El máximo exponente de Samsung

La ficha técnica se ha ido filtrando poco a poco estos últimos meses en diferentes publicaciones, aunque ahora una reúne todos los aspectos del teléfono con la información más reciente. Y, por tanto, representa bastante bien lo que podremos esperar de este teléfono en su presentación. Y desde luego sus características no van a dejar a ningún amante de los smartphones indiferente.

Empezando por su enorme pantalla de 6,9 pulgadas, que llegará con tecnología CoE Dynamic Amoled Display y resolución QHD+ la más cercana al 4K. Una de las funciones estrella de esta pantalla será una que os detallamos a comienzos de esta semana. Y es que se espera que cuente con un función que ocultará el contenido sensible que aparezca en la pantalla a las personas que nos rodean.

El rendimiento será el mejor posible, ya que va a contar con el procesador más potente entre los móviles Android, como es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, que es una versión específicamente diseñada para los teléfonos de los coreanos. Este vendría acompañado de una memoria RAM elevada, de 16GB, así como de un almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB.

El almacenamiento UFS de este teléfono proporcionará mucha velocidad a la hora de copiar y leer datos, de hecho podrá hacerlo un 25% más rápido que en anteriores generaciones. La filtración también da los detalles de la cámara de fotos, destinada a ser una de las mejores de su categoría en 2026. Esta contará con un nuevo y potente sensor de 200 megapíxeles principal, con una apertura de f/1.4 que favorece imágenes más luminosas en condiciones de poca luz.

Ofrecerá un ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un sensor de periscopio de 50 megapíxeles con Zoom óptico 5x, y también un sensor de telefoto de 12 megapíxeles con Zoom óptico de 3x. La batería llegará con una buena capacidad, aunque no tanta como estamos viendo en móviles que adoptan la tecnología de silicio. En este caso se queda en 5000mAh de capacidad, aunque aumenta la potencia de carga hasta los 60W, esto sí que es noticia.

Un móvil que será bastante delgado para todo lo que integra en su interior, con un perfil de 7,9mm por debajo de esos 8mm que suenan a barrera. Para disipar el calor en un perfil tan delgado y con tanta potencia, contará con una gran cámara de vapor que podrá refrigerarlo. Y por último, a nivel de diseño integrará un nuevo módulo de cámara, con una gran barriga, y de formato ovalado.