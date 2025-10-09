El Realme GT 8 Pro contará con cámara Ricoh para competir con las cámaras Leica de Xiaomi o Hasselblad de Oppo

La fotografía es un aspecto clave en los smartphones, sobre todo en aquellos autodenominados de alta gama, que suelen destacar por la cámara de fotos. En los últimos años hay móviles con buenas cámaras, y otros con extraordinarias cámaras. Estas además ofrecen un plus de perfección, ya que son calibradas y optimizadas por prestigiosas firmas de fotografía. Es el caso de Leica con Xiaomi, antes lo hizo con Huawei, o de Hasselblad con Oppo, que incluso se ha atrevido con cámaras de drones DJI: Ahora Realme ha anunciado un acuerdo por el que contará con una participación similar de parte de Ricoh, una de las firmas de imagen y fotografía más importantes de las últimas décadas.

Nueva colaboración

Ha sido el propio Chase Xu, el vicepresidente y CMO de Realme, quien ha desvelado los nuevos detalles de esta colaboración que llevará la tecnología de RICOH a sus cámaras de fotos. El acuerdo se ha cerrado con el Negocio de Cámaras de RICOH IMAGING COMPANY LTD. La firma nipona es una de las grandes marcas de la historia de la fotografía, y se ha caracterizado por brindar fotos nítidas a lo largo de muchas décadas.

Concretamente, los futuros móviles de la marca se inspirarán en la tecnología de RICOH GR, una cámara que presume de una portabilidad y calidad de imagen única. El objetivo de esta nueva asociación son los consumidores más jóvenes y creativos, que buscan experiencias fotográficas de calidad y con muchas opciones para darle un aspecto único a sus creaciones. El primer móvil que contará con una cámara de este fabricante será el potente Realme GT 8 Pro.

Lo que van a notar los usuarios de este teléfono a la hora de hacer fotos con la futura cámara RICOH va a ser el toque de los nipones en áreas clave de la fotografía. Como las capacidades ópticas, algoritmos de color, tonos de imagen y la interfaz personalizada que reproduce la experiencia de uso de la cámara RICOH GR. Eso es lo que Realme quiere transmitir a sus seguidores con esta nueva cámara, que competirá directamente con las de otras firmas célebres del mercado fotográfico.

El nuevo teléfono tendrá una cámara de estilo analógico, con cinco tonos de imagen clásicos. Imaginamos que con el paso del tiempo, de esta colaboración irán apareciendo nuevas funciones y ajustes que permitan hacer cada vez más fotos con un toque profesional, y sobre todo en común con las mejores cámaras de RICOH. El Realme GT 8 Pro será presentado la próxima semana, el 14 de octubre.

Será un móvil de gama media premium, teniendo en cuenta que su procesador será un Snapdragon 7 Gen 4. Presumirá de una de las baterías más grandes, con una capacidad de 7000mAh, así como carga de nada menos que 80W. Un móvil que ya tenemos ganas de conocer, sobre todo por lo que haya aportado RICOH a su cámara de fotos.