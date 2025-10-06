El Motorola Edge 70 filtra su espectacular diseño ultra delgado en un vídeo

Los móviles delgados están de moda, eso es evidente. Y en este 2025 estamos disfrutando de varios modelos que llevan este concepto hasta el extremo. Tras el Samsung Galaxy S25 Edge, Apple lanzaba en septiembre el iPhone Air. Y ahora Motorola se va a subir al carro con su propia alternativa, que encarnará uno de sus modelos más icónicos, como son los Edge. Un vídeo nos muestra hora el espectacular aspecto de este teléfono, que poco tendrá que envidiar a sus competidores.

Así será el Motorola Edge 70

El aspecto ultradelgado de este smartphone los ha desvelado el popular filtrador Evan Blass, que suele compartir en sus redes todo tipo de información anticipada, sobre todo de dispositivos Android, y lo más importante, con mucha precisión. El vídeo que comparte no deja lugar a dudas, y nos muestra este Motorola 70 Edge en tres colores diferentes. Y lo más importante, el aspecto que se convertirá en su principal argumento de venta.

Y es que este teléfono, según el filtrador, tendrá un grosor de menos de 6 mm, eso es precisamente lo que nos han ofrecido los teléfonos de Samsung y Apple, por lo que parece que Motorola va directa a competir con ellos en estos términos de delgadez extrema en los smartphones. En una de las partes del vídeo se puede ver el desmontaje del smartphone, que muestra toda la tecnología que se ha integrado dentro de un perfil tan delgado.

Empezando por la batería, que es más delgada que nunca, y por lo que sabemos, también más capaz que nunca a pesar de ello. Por lo que vemos, será un móvil con el habitual diseño de la gama, con un módulo de cámara con cierta barriga, y cuadrado, ahora con los biseles de las cámaras en color diferente, preferentemente llamativo, y a juego con el resto del color del teléfono, en una tonalidad complementaria.

A este móvil ya le vimos la semana pasada en una foto, y ahora con este vídeo desde luego no queda duda alguna de que su perfil será el aspecto más destacado de este terminal. Respecto de la ficha técnica de este teléfono, sabemos bastantes cosas de cara a su lanzamiento. La pantalla tiene una diagonal de 6,70 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, y tecnología OLED totalmente plana.

Será un móvil bastante potente, pero con un perfil más orientado a la gama media, gracias al procesador MediaTek 7400. Tendrá una memoria de 8 GB de RAM, así como un almacenamiento interno de 256 GB. La cámara de fotos será triple, como habíamos apreciado en las imágenes y el vídeo. Estos sensores serán de 50 megapíxeles principal, 10 megapíxeles ultra gran angular, y un sensor adicional de 5 megapíxeles.

La batería será uno de los aspectos destacados. Ya que contará con 5200 mAh, esto aunque es más cercano a la capacidad media de los smartphones, para un móvil de menos de 6 mm es algo espectacular. Y es que si tenemos en cuenta que se estima que el iPhone Air no llega ni a los 3000 mAh, desde luego es una excelente capacidad. Además, es compatible con una potente carga de 68 W.