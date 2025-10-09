Ya sabemos cuándo se presentará el Motorola Edge 70 ultra delgado

Hace unos días nos hacíamos eco de dos filtraciones que nos mostraban con bastante detalle al futuro Motorola Edge 70, un smartphone que presumirá de diseño ultra delgado. No sabemos si va a llegar al nivel del Samsung Galaxy S25 Edge o el iPhone Air, pero parece que se le va a acercar bastante. Por lo que Motorola quiere que su ya de por sí popular gama media premium, ahora se convierta en un móvil de culto en términos de diseño. Y por si había dudas en el lanzamiento de este nuevo modelo, ahora Motorola, sin hablar directamente de este modelo, sí que ha avanzado la presentación de un nuevo smartphone.

Apunta esta fecha para su presentación

Y es que Motorola España ha anunciado que el próximo 5 de noviembre van a lanzar su nuevo smartphone premium, y lo han avanzado con un teaser titulado The future has an edge. Algo que casa bastante bien, precisamente con lo que hemos venido conociendo de este teléfono en las últimas semanas y esa delgadez extrema. Además, Motorola quiere generar expectación e implicación por parte de los consumidores interesados en este misterioso lanzamiento, y para ello les propone algunas recompensas.

El teaser del evento | Motorola

Y es que los usuarios se van a poder registrar en esta web, y acceder cada semana a diferentes avances relacionados con el dispositivo. Una experiencia que comenzaba ayer y que terminará el mismo día de la presentación el próximo 5 de noviembre. También nos ofrecerá recompensas si tenemos pensado comprar este teléfono cuando salga al mercado. Y es que Motorola tiene preparada una promoción muy jugosa.

Porque desde la página que han montado a modo de teaser, vamos a poder desbloquear una oferta exclusiva de pre lanzamiento que está valorada en 700 euros. Solo se podrán beneficiar de ella quienes se registren y participen en esta experiencia que acaban de estrenar. Parece que el lanzamiento se producirá el próximo 5 de noviembre a las 15h, la promoción se podrá canjear desde ese momento hasta el 19 de noviembre.

Obviamente, Motorola tiene que mantener el misterio, pero todo apunta a que el nuevo teléfono que se presente sea el nuevo Motorola Edge 70. Y es que este modelo sí que hará honor a ese apellido Edge, que también ha recuperado Samsung para sus teléfonos delgados. Esta es una tendencia clara en 2025, que nos está brindando teléfonos con grosores de poco más de 5 mm. En el caso del Motorola, se ha rumoreado que su grosor será inferior a los 6 mm, por lo que parece que está dentro de esa horquilla que define a los móviles ultradelgados.

De este teléfono se espera una pantalla de 6,70 pulgadas con tecnología OLED, así como una tasa de refresco de 120 Hz. El procesador será un potente MediaTek Dimensity 7400, aunque es más habitual en móviles de gama media, y contará con 8GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Tendrá una cámara triple con sensores de 50 megapíxeles, 10 megapíxeles ultra gran angular y 5 megapíxeles auxiliar. Y a pesar de su gran delgadez, tendrá una batería de 5200 mAh. Ahora falta que todo esto se haga realidad en su presentación del 5 de noviembre.