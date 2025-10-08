Apple toma una drástica decisión para evitar que sus iPhone 17 se arañen con facilidad

En las últimas semanas, el Scartchgate se ha convertido en la polémica más viral alrededor del ecosistema de dispositivos de Apple. Se ha demostrado en los primeros días de uso de los iPhone 17 Pro que estos se arañan con suma facilidad, como se diría coloquialmente, con solo mirarlo. En este tiempo Apple ha dado algunas respuestas a este problema, que han sido poco satisfactorias, y ahora conocemos la decisión que ha tomado la compañía para que en su caso, los dispositivos no se arañen con tanta facilidad.

Apple resuelve los arañazos de los iPhone 17 Pro en sus tiendas

El Scatchgate ha tenido dos vertientes, por un lado la que los propios usuarios han experimentado, al comprobar que con llevar el teléfono en el bolsillo en muchas ocasiones se han topado con numerosos arañazos en la superficie trasera del teléfono. Y luego a la que se refiere Apple, y que quizás confunde más que otra cosa, y es la referente a los arañazos de sus móviles expuestos en las tiendas.

Pues bien, al menos en estos casos, en los que los teléfonos se veían ya arañados en las propias tiendas, Apple ha tomado una decisión que evitará que esto vuelva a producirse, y que de paso lanza un mensaje de advertencia indirecto a los usuarios de estos teléfonos. Y es que lo que ha hecho Apple es cambiar los soportes Magsafe donde se exponen los iPhone 17 Pro. Por lo visto, los anteriores cargadores no arañaban, pero sí transferían parte de su material a la superficie del teléfono, generando esa sensación de arañazos.

La solución es cambiar estos soportes Magsafe a otros con material de silicona, que no transferirá ningún material, y mucho menos los arañará gracias a este material más suave y menos rugoso. Según Apple, la transferencia de material en forma de arañazo se podía eliminar de los teléfonos con una simple limpieza, ya que supuestamente no afectaba al recubrimiento de los terminales.

De todas formas, hablamos de que se trata de los iPhone más resistentes de la historia, al menos eso es lo que asegura Apple. Pero lo que esto nos aclara es que es mejor usar una funda Magsafe o soporte de carga de silicona, que los acabados en materiales más duros, como puede ser el aluminio.

Pero esto no termina de aclarar por qué muchos iPhone 17 Pro se están arañando con facilidad en muchas pruebas de resistencia que se están haciendo sobre estos teléfonos, y todo a pesar de esa presunta alta resistencia. Quizás todo tenga que ver con este mismo problema, y sea una superficie la de estos teléfonos propensa a esa transferencia de material que tiene como consecuencia la aparición de estos arañazos.